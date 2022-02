OPLELI PO MINISTRICI KULTURE! Modni sud ismijao Ninu Obuljen Koržinek: ‘Moja baka od 90 godina odjene bolji sako… Ili je to prsluk?’

Autor: T. P.

Društvenom kroničaru Nevenu Ciganoviću u novoj epizodi “Modnog suda” pridružila se PR menadžerica i nekadašnja voditeljica “Golih vijesti” Gianna Apostolski. Za oko im je zapela ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek koja je svojim modnim odabirom na premijeri predstave “Halo, halo, ovdje Radio Zagreb” u Zagrebačkom kazalištu mladih izazvala uglavnom negativne kritike.

‘Vidi se da je ministrica’, kao iz topa izjavila je Gianna Apostolski pa nadodala ‘Ja ne znam kako bih ovo prokomentirala. Moja baka od 90 godina odjene bolji sako ili je to prsluk, a možda i džemper? Ne vidim što je to, a cipele bapske ne mogu uopće dalje komentirati, grozno mi je to vidjeti i tu frizuru’, izjavila je Gianna, a voditeljica RTL-ovog showa Marija Pajić je primijetila da je ministrica kulture jako uzrujala Splićanku.

Kako bi spasio stvar i smirio uzrujanu Giannu, ‘palicu’ komentatora preuzeo je Ciganović: ‘Gianna, moraš paziti što govoriš, ti organiziraš evente, nikad ne znaš kad će ti ova gospođa trebati’. No, nakon upozorenja kolegici iz Modnog suda, nastavio je sa svojim kritikama na izgled ministrice kulture.

‘Mislim da bez obzira koje ti je zvanje, možeš si dati oduška i odjenuti nešto u skladu s trendovima. Ovo ju je dodatno postaralo, a frizura nije baš frizura. Ministrica kulture bi na premijeri predstave trebala biti primjer svima kako se obući’, izjavio je u RTL-ovom Modnom sudu.

Iako su reakcije na modnu kombinaciju Nine Obuljen Koržinek bile negativne, ona nije proglašena najgore odjevenom u proteklom tjednu. ‘Ministrica će nam možda trebati’, kroz smijeh je zaključio Ciganović.