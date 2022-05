OPET AMRA? Karolina iz ‘Gospodina Savršenog’ na Instagramu je progovorila o sudjelovanju u ‘Ljubav je na selu’: ‘Nisam kao ona’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Iako je RTL-ovom reality showu ‘Gospodin Savršeni’ ‘odsviran’ kraj, natjecateljice ne miruju i ne propuštaju priliku da opletu po bivšoj konkurenciji iz vile. Drugoplasirana Karolina Ljiljak ovog je puta ‘prolila otrov’ po Amri Salihćehajić.

Karolina je na Instagram priču postavila pitalicu sa željom da je njezini pratitelji priupitaju sve što ih zanima, a do sad nisu znali o njoj. Jednog je pratitelja zanimalo ima li namjeru prijaviti se u sljedeću sezonu emisije ‘Ljubav je na selu’.

Hrvatica s boravištem u Italiji odgovorila mu je: ‘Ja nisam poput nje, brate’, a u pozadini odgovora, objavila je fotografiju sebe s osmijehom kojeg prekriva rukom.





Naime, može se pretpostaviti da je Karolina aludirala na Tuzlanku Amru koja je 2016. godine tražila ljubav na selu, ali je farmer Mario poslao kući kao, također, drugoplasiranu.

Amra je tad, kako bi osvojila farmerovo srce, obojila svoju kosu pa je izjavila sljedeće:

‘Odlučila sam promijeniti boju kose zato što smo se Josipa i ja uvijek prepucavale oko toga jer se ja nikada nisam u životu ofarbala i onda me Mario počeo nagovarati da bih stvarno to trebala napraviti. Naravno, mene ne treba dugo nagovarati, a i na kraju mi je to bila želja jer sam ga baš zavoljela kao osobu’, rekla je za RTL.

Podsjetimo, Amra je, pod ruku s Danijelom Novaković, napustila vilu ‘Gospodina Savršenog’ u polufinalnoj epizodi.