Opatija se potvrđuje kao vrhunska gastronomska destinacija: Započnite svoje gastro putovanje u Liburnia Hotels & Villas

Autor: Promo

Opatijska rivijera oduvijek je središte hrvatske gastronomske scene. Poznatim chefovima iz Bevande, Plavog podruma i Navisa ove godine pridružili su se i Boris Lovrenčić, F&B manager koji se kalio u najboljim restoranima svijeta kao što je Noma (Kopenhagen) te hotelima Sunčani Hvar i Maistra, i masterchef Josip Jukić koji dolazi iz luksuznog hvarskog hotela Elisabeth Palace.

Zajedno stvaraju novu gourmet priču Opatije u Liburnia Hotels & Villas. Na Kvarner su donijeli novu viziju kulinarstva koja je inspirirana tradicijom, inovacijom i najboljim namirnicama iz lokalnih OPG-ova. Njihove kreacije možete isprobati u restoranima “La Fourchette D’Or” kod hotela Ambasador i ˝Palace˝ kod hotela Palace Bellevue.

Liburnia Hotels & Villas za ovu sezonu pripremili su pregršt programa popraćenih različitom vrstom glazbe u svakom od svojih hotela. Od srpnja ćete utorkom, petkom i nedjeljom od 18 do 22 sati u Lobby Baru hotela Ambasador moći uživati u sushi večerama popraćenim japanskom glazbom. Heritage Hotel Imperial priprema posebne čajeve različitih okusa svaki dan od 15 do 17 sati, a hotel Kvarner na svojoj terasi pruža jedinstvenu mogućnost uživanja u jelu s morskom kulisom u pozadini svaki dan od 18 do 22 sati uz glazbu iz filmova o popularnom „agentu 007“.

Na terasi hotela Palace Bellevue od 12 do 19 sati moći ćete degustirati različite vrste bijelog pjenušavog vina i ružinog prošeka te svježe cijeđene sokove uz pozadinski zvuk piana, u Pool Baru hotela Admiral kušati različite vrste sireva i pršuta svaki dan od 12 do 18 sati, a u hotelu Ičići voće i kolačiće svaki dan od 11 do 18 sati.

Izbor domaćeg otočnog sira i domaćeg pršuta uz čašu crnog ili bijelog vina pripremio je hotel Excelsior u svom Lobby Baru, dok vas na terasi hotela Mediteran uz glazbene hitove iz 80-ih od 17 do 23 sata očekuje veliki izbor piva i jela s roštilja. Također, plaža u Medveji za svoje goste priprema zabavni program uz DJ-a i akcijske cijene koktela, Aperol Spritza i ostalih žestokih alkoholnih pića.

Osim bogate gastronomske ponude, Liburnia ulaže puno u sigurnost i visoke higijenske standarde te je za sve goste osigurana i mogućnost PCR ili antigenskog testa prije povratka u matičnu zemlju. Važnost fleksibilnosti koju Liburnia nudi svojim gostima potvrđuju nova pravila rezervacije gdje je gostima omogućeno besplatno otkazivanje do 2 dana prije dolaska.

Svježe namirnice, vrhunska usluga i, prije svega, sigurnost gosta ključan su faktor za uspješnu turističku sezonu, a to upravo Liburnia Hotels & Villas garantira. Više o aktivnostima i sadržajima hotela Liburnia Hotels & Villas pogledajte na internetskoj stranici www.liburnia.hr.