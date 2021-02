OPASNI LOVAC IZ POTJERE OBJAVIO STARU FOTKU: Portret psihopata iz mladosti, čudno mi je da su me pustili da landram po svijetu s ovim

Autor: M.P.

Po mnogima najopasniji, ali i najdraži lovac potjere Krešimir Sučević Međeral pratitelje na Instagramu zabavio je svojom fotografijom starom deset godina.

Međeral je na toj društvenoj mreži ovu fotografiju objavio jer je bila na njegovoj putovnici od 2011. do 2019.

“Ovo je lice koje su gledali svi carinici od Tovarnika do Auckland International Airporta, pakistanski policajci po kontrolnim točkama, kineski zaštitari po kolodvorima, diplomatsko osoblje po veleposlanstvima… Stvarno mi je čudno kako su me pustili da toliko landram po svijetu s ovim”, piše lovac u šali.

Sučević Međeral na Instagramu često objavljuje fotografije sa svojih putovanja, a među posljednjima su one iz serije putovanja od Hrvatske do Novog Zelanda. Kako je rekao u nekoliko intervjua, do sada je putovao po Europi, dijelu Azije, Australiji i Novom Zelandu, Sejšelima u Africi i Kubi u Americi.

Često je govorio kako su putovanja, uz kvizove, njegova najveća ljubav te da mnoge odgovore često zna jer ih veže s lokacijama na kojima je bio ili pričama koje je o njima čuo.