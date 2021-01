OPASNA MELANIA! Snimka dolaska na Floridu postala hit: ‘Ne j**e Slovenka živu silu’

Nakon što je otišla iz Bijele Kuće Melania Trump sa suprugom Donaldom zaputila se u njihov novi dom u floridskoj rezidenciji Mar-a-Lago u Miamiju.

Po slijetanju u Floridu bila je puno opuštenija kao i njezina haljina u koju se presvukla nakon odlaska, piše Footwearnews. Bivša prva dama na sebi je imala krep haljinu jarkih boja marke Gucci. Haljina inspirirana modom iz 60-ih i 70-ih. Haljina se na internetu može kupiti za 22.000 kuna.

Na nogama je imala cipele marke Roger Vivier koje se mogu se nabaviti za oko 4.000 kuna. Promjena u njezinom izgledu bila je očita jer je u Floridi pokazala puno opušteniju verziju sebe nego dok je bila Prva dama, a to se vidjelo i po njezinom ignoriranju medija nakon slijetanja.

Scena koju prepričavaju mediji postaja je hit. Naime, Nakon što su supružnici izašli iz aviona Donald je nakon izlaska iz aviona stao, pozirao fotografima i pozdravio novinare. Melania je samo produžila. Na Twitteru su se zbog toga pojavile mnogobrojne šale.

“Ona je službeno završila”, “Ne j**e više Slovenka živu silu”, “Vidi se da joj je dosta svega”, samo su neki od komentara.

What’s the over / under on Melania filing for divorce in 2021? @BodogCA pic.twitter.com/7sTfC60S23

— Mickey Mouse Fan Club (@OilersFanInMTL) January 21, 2021