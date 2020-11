OPAKO SPRDAJU MELANIJU! Ovo morate vidjeti! Šaljivdžijama iz regije bivša prva dama postala nepresušan izvor inspiracije!

Donald Trump odlazi iz Bijele kuće, pa je postao glavna tema popularnih memeova diljem svijeta, no ni Melania nije pošteđena.

Ljudi iz regije su se počeli opako šaliti na njezin račun, pa tako Twitter vrvi raznim statusima o tome što će Melania sada raditi.

Sad Melanija mora sa se pakuje i seli iz Bele kuće, mislite da je to lako? Bela kuća ima 132 sobe i 35 kupatila a sve to na šest spratova. Sad već pošto su zvali Trampa i rekli mu da se seli, on iz neke 96. sobe zove Melaniju telefonom i pita gde mu je merač za pritisak.

