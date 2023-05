‘ONO KAD UMISLIŠ DA SI BOG’ Zbog ovog poteza je Rihannin partner razljutio mnoge: ‘On nije normalan’

U ponedjeljak je u Muzeju umjetnosti Metropolitan u New Yorku održan najglamurozniji modnom događaj u godini – Met Gala. Ovogodišnja tema bila je ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’ kojom se slavio rad i život preminulog njemačkog dizajnera koji je tijekom svoje bogate karijere dizajnirao nezaboravne komade za poznate modne kuće poput Patoua, Balmaina, Chloea, Fendija i Chanel.

Domaćini su bili, naravno, Anna Wintour, ali i Michaela Coel, Penélope Cruz, Roger Federer i Dua Lipa. Na događanju su okupila sva holivudska i showbiz krema uključujući Kim Kardashian, Nicole Kidman, Paris Hilton, Kendall Jenner, Naomi Campbell, Margot Robbie i Jennifer Lopez.

asap rocky just jumped thru the crowd dhdjeisi #MetGala pic.twitter.com/aZLn95H7gQ





— JA (@sleezyjamie) May 1, 2023