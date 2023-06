Online intimni odnosi umjesto uživo sa partnerom? On se odlučio, a za sve krivi ženu

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Žena u 40-ima na internetu je opisala kako je njen bračni život posljednjih nekoliko mjeseci sasvim drugačiji nego što je bio.

Naime, kaže kako su ona i njen suprug skoro dvadeset godina imali odlične intimne odnose, no u zadnje vrijeme je primijetila da se on sve više okrenuo pornografskom sadržaju i plaćanju seksa online. Prema njenim riječima, on inzistira na tome da sa različitim ženama spava samo kako nju ne bi povrijedio – pa se stoga to ne računa kao varanje.

‘Osjećala sam se odbijenom’

“Prije nego što mi je dijagnosticiran ženski oblik genitalnog ekcema, nismo skidali ruke jedno s drugoga. No kada su se pojavile bolne točke, seks je za mene postao neugodan. Trudila sam se zadovoljiti ga na druge načine, no vidjela sam da nije sretan,” napisala je.





Dodala je kako bi ponekad ipak pokušali imati intimne odnose, no on bi uvijek prestao tvrdeći kako je ne želi povrijediti. “Znam da je mislio na mene, ali osjećala sam se odbijenom,” rekla je.

Ubrzo nakon toga shvatila je kako se on učestalo počeo koristiti pornografskim stranicama, pa je čak imao i odnose putem ‘webcama’ sa nekoliko drugih žena. Sve to traje već nekoliko mjeseci radi čega je ona postala posebno nesigurna oko svojeg izgleda.

‘Ne znam volim li ga’

Pojasnila je kako joj je suprug u posljednje vrijeme počeo sve više sugerirati da se potrudi oko frizure i poradi na gubitku tjelesne težine. “Pokušava kriviti mene, govoreći kako je sve moja krivnja jer sve rjeđe spavamo skupa.”

Cijela situacija natjerala ju je da se zapita voli li ga i dalje: “20 godina je puno za odbaciti.” Za pomoć se stoga obratila savjetnici za muško-ženske odnose.

Savjetnica smatra kako suprug zna da ju povrjeđuje svojim postupcima te da njihovu vezu ‘izjeda’ činjenica da je tajnovit i lažljiv. Dodala je kako je trebao sa njom razgovarati o ‘obnovi’ seksualnog života.

“Čak i online komunikacija sa radnicima u pornografskoj industriji smatra se varanjem,” rekla je savjetnica, te ženi za kraj poručila kako bi najbolje bilo da suprug i ona prođu savjetovanje za parove, prenosi The Sun.