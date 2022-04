‘ONI SU MOJ POKLON ODOZGO’ Leonarda Lončar ispričala detalje posvajanja djece i priznala: ‘Možda smo bili privilegirani’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Gostujući u HRT-ovoj emisiji “Kod nas doma”, modna dizajnerica Leonarda Lončar otkrila je javnosti dosad nepoznate detalje o procesu posvajanja svoje četvero djece. S tadašnjim suprugom Zvonimirom Bobanom posvojila je, naime, Mariju, Gabrijela te blizance Martu i Rafaela, a zajedno su dobili i biološku kćer Ružu.

“Ne treba gledati da su to nečija djeca, sve su to Božja djeca, tako ja na to gledam, oni su moj poklon od gore. To mislim jer vjerujem u Boga”, istaknula je Leonarda.

Govoreći o procesu posvajanja, priznala je kako postoji mogućnost da joj je društveni status pomogao u čitavoj priči. “Hvala Bogu da smo bili to što jesmo pa je sve skupa bilo lakše. Možda smo bili privilegirani”, rekla je.

“Ljudi obično pri posvajanju traže male bebe. Mi jesmo dobili dvije male bebe, ali kasnije sam htjela i malo starije dijete. Onda su mi rekli da imaju blizance koje nitko nije htio. To je bilo fascinantno, oni su već poznavali jedan drugoga. Kada sam došla u dom, ostavila sam torbu u sobi, moj sin ispraznio ju je ne znajući da je moja. Počela sam se šaliti s njim, a onda mi je djelatnica doma rekla da mu pogledam sestru. Kada sam je ugledala, rekla sam joj da je moja bubamara”, rekla je Lea i dodala: “To je bila ljubav na prvi pogled… To je bila apsolutno recipročna ljubav, a i dandanas je tako”.

Leonarda se za Bobana udala 1994. godine, a oboje su sanjali o velikoj obitelji, iako svjesni prepreka. Lea je, naime, kao 20-godišnjakinja završila u bolnici, a sve se završilo spontanim pobačajem zbog ciste na jajniku.

Godine 1997. su posvojili Mariju, a četiri godine kasnije, Leonarda je ponovno zatrudnjela te opet izgubila bebu. Godine 2003. posvojili su Gabrijela, a četiri godine kasnije blizance Rafaela i Martu. Godine 2009. Leonarda je na svijet donijela kćer Ružu, a nedugo nakon toga istaknula je da ne pravi nikakvu razliku između posvojene djece i biološke kćeri.

“Jedino što je drugačije je način na koji su naša djeca postala naša. Ljubav se nije promijenila. I Marija i Gabrijel i Rafael i Marta neprestano su mi u mislima. A gotovo je nevjerojatno da su svi plavi i po svemu sliče Zvoni”, izjavila je svojedobno Leonarda.