‘Ona najljepša? Dajte sucima otkaz!’ Izbor za najljepšu glumicu svih vremena posvađao publiku

Naime, dok neki odobravaju popis, drugi se s njim nikako ne slažu.

“Da pogodim kriterije sudaca: Mršava. Amerikanka. Plavuša. Sucima dajte otkaz“, ”Sarah Jessica Parker je tu zabunom”, ”Najljepša glumica svih vremena prema zapadu”, samo su neki od nezadovoljnih komentara.

Let me guess the criteria of the judges:









– Skinny

– American

– Blonde

Cancel the judges.

— Ramz (@ramz_ramazani) June 5, 2023