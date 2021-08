‘ONA MISLI DA BI TAKO SVATKO POSTUPIO’ Poštenje slučajne prolaznice zapanjilo RTL-ovu novinarku!

Autor: M.D.

RTL-ova novinarka Leona Šiljeg jučer navečer je svjedočila tome da još uvijek ima poštenih i dobrih ljudi te da se u moru loših vijesti, pojave i one lijepe. Leona je nakon posla otišla na bankomat s namjerom da će podići 300 kuna. Iz bankomata je izvukla karticu, no zaboravila je uzeti novce po koje je došla.

“Otišla sam potom u obližnju trgovinu i uopće nisam primijetila da nisam podigla 300 kuna, jer sam plaćala karticom. Vratila sam se u stan i zvoni mi mobitel. Nepoznat fiksni broj. Banka. Kažu mi: ‘Leona, zvala je gospođa koja je pronašla 300 kuna na bankomatu i tražila je informaciju tko je napravio transakciju prije nje. Ostavila je svoj broj, zapišite ‘gospođa Alebić”” ispričala je novinarka za Slobodnu Dalmaciju.

“Nazvala sam je, našle smo se. Ona misli da bi to svi napravili. Nije htjela uzeti novac. Dok sam je čekala, na kiosku sam pitala imaju li neku veliku čokoladu. I to sam platila karticom jer nisam imala keša”, dodala je Leona ganuta gestom slučajne prolaznice. “Opet sam joj ponudila novac, ali nije htjela ni čuti, iako sam je molila. Ma ni čokoladu nije željela uzeti, ali rekla sam da je to hvala i zamolila da uzme. Ona misli da bi to svi napravili. Meni je baš uljepšala utorak. Hvala joj”, zaključila je novinarka.