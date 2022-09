‘ONA JE PRAVA GLUMICA’ Prozivaju Meghan jer se tijekom sprovoda kraljice Elizabete nasmijala, ‘sporan’ trenutak zabilježile kamere

Društvenim mrežama kruži snimka na kojoj je zabilježen simpatičan trenutak između princeze Charlotte i njezine strine Meghan Markle nakon napuštanja Westminsterske opatije.

Naime, preslatka princeza se tijekom ispraćaja kraljice Elizabete okrenula prema Meghan te joj je nešto veselo dobacila, a ona joj je uzvratila smiješkom.

Princess Charlotte “left the church with her family when she looked around at Meghan, who went from looking sombre to spotting Charlotte’s gaze and giving her a sweet smile”. 💖😍#MothersHeart #queensfuneral #MeghanMarkle pic.twitter.com/NraZ112Vrv





— Rani- Kali (@RaniofJustice) September 19, 2022