‘Ona je monstrum!’ Vozila je auto u kojem je poginuo Dražen Petrović, a onda doživjela još dvije tragedije: ‘Voljela je Dražena, htjela se udati za njega’

Točno prije 30 godina, Dražen je poginuo na njemačkom autoputu u crvenom Golfu, a s njim su u automobilu bile još dvije osobe – njegova tadašnja djevojka Klara Szalantzy i njezina prijateljica Hilal Edebal.





Za treću osobu u prometnoj nesreći u kojoj je Dražen poginuo saznalo se tek kad se Hilal počela prisjećati onoga što joj se zaboravila zbog amnezije.

”Zašto sam morala izgubiti karijeru, a Dražen život, dok je vozačica uskoro mogla nastaviti svoju košarkašku i karijeru modela? Na koncu, je li Dražen prošao bolje od mene? Odnosno, bi li za mene bilo bolje da nisam preživjela? Jednostavno, to je nepravedno. Sve je bilo savršeno u mom životu do tog dana i fatalne nesreće”, izjavila je Hilal za New York Daily News.

S druge strane, Klara Szalantzy se uspješno oporavila. Ona je i vozila taj auto, koji se zabio u kamion.

Kako kaže Hilal, Klara je tada proživljavala emotivni pakao. Dobivala je prijetnje smrću od Draženovih obožavatelja, no prema njoj, upravo je ona najveći krivac za sve što se dogodilo. Naime, na dijelu autoceste na kojem je većina vozača vozila sporije, Klara je naglo ubrzala. Zbog velike brzine nije uspjela na vrijeme zaobići šleper koji je stajao nasred ceste i zabila se direktno u njega.

”Ona je monstrum. Nije čak ni sa Hilal u kontaktu. Nije ju posjećivala ni dok je bila bolesna iako su dugogodišnje prijateljice i igrale su košarku zajedno od malih nogu. Hilal je studirala u Americi i kada se vratila, Klara ju je pozvala da idu zajedno po Dražena na aerodrom u Frankfurt”, rekla je Draženova majka.

Tri godine nakon Draženove smrti, Klara je upoznala legendarnog njemačkog nogometaša Olivera Bierhoffa, za kojeg se udala 2001. godine. Ubrzo nakon toga, u Klarinom životu počele su se nizati tragedije.

Naime, Kara je 2010. izgubila je dijete u osmom mjesecu trudnoće, a iste godine preminuo joj je brat.