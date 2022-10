‘ONA JE MONSTRUM NAD MOSTRUMIMA’: Miša Grof prozvao Pišek: ‘To vam je ta poštena Nikolina. Lijepo sam vam rekao’

Autor: Dnevno.hr

Nikolina Pišek je na svom Instagram profilu s obožavateljima podijelila provokativnu fotografiju u donjem rublju i mrežastim najlonkama što je zasmetalo njenom svekru Vitoru Ristoviću. Više o Nikolininim provokativnim fotografijama možete pročitati ovdje.

Ristović ju je tom prilikom nazvao nazvao monstrumom i rekao kako je to sramota te kako je siguran da Nikolina nikada nije voljela njegovog pokojnog sina već da je uvijek samo gledala korist.

“Užas, luda žena. To je takav monstrum, to je takav monstrum nad monstrumima… Uf, uf, uf, uf… Pa ovo gledaju i Vidojeva djeca. Strašno, ovo je sramota. Evo sada gledam sliku, nisam znao da je bila “Noć vještica”, a meni ovo ne liči na kostim za maskenbal. Stvarno strašno”, kazao je Miša Grof i osvrnuo se na to što Pišekova nije bila na pomenu za pokojnom mužu.





“Eto nije mogla na pomen da mu dođe, a mogla je da se slika gola. To vam je ta poštena Nikolina koja je pričala o velikoj ljubavi i kako pati za mojim mrtvim sinom. Lijepo sam vam ja rekao još na samom početku, kada se sve to dogodilo da to nikada nije bila ljubav. Ona je uvijek gledala korist i materijalni interes”, prenose srpski mediji Ristovićevu izjavu,