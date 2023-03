‘ON SE MORAO SKRIVATI OD ŽENA’: Jurica Pađen otkrio tko je bio najveći zavodnik njegove generacije

Kantautor i glazbenik Jurica Pađen gostovao je u In Magazinu gdje je otkrio što se krije iza nekih od njegovih najpopularnijih stihova, kako se odlučio za naziv benda ”Aerodrom”, ali i tko je bio najveći zavodnik njegove generacije.

Pjesma “Fratello” jedna je od njegovih najpopularnijih pjesama, a Pađen je otkrio da je snimana u puno verzija. “Volim taj talijanski pečat koji oni stavljaju u svoja umjetnička djela i to me inspiriralo da napravim svoj zvučni filmić o tome kako je puno ljudi, naročito iz Dalmacije, putovalo u prekomorske zemlje u Ameriku, Australiju, Južnu Ameriku, trbuhom za kruhom i ti rastanci su bili bolni, oni tu ostavljaju svoje najbliže. Nije to kao danas da imaš telefon pa razgovarate, pa si avionom za jedan dan tu. To su bila putovanja u neizvjesno”, objasnio je Pađen.

Otkrio je i kako su mnoge ‘poznate face’ gostovale na njegovim albumima, pa tako i Siniša Vuco koji je otpjevao back vokale za pjesmu “Otkazani let”.





Rock sastav Aerodrom, u kojumu je Pađen bio gitarist, osnovao je 1978. godine. ”Ja sam smislio naziv Aerodrom, za to je kriva jedna djevojka koja je bila stjuardesa, odnosno moja prva ljubav zapravo koja me inspirirala i na onu poznatu čuvenu baladu ’24 sata’. I onda sam ju čekao tamo na aerodromu sa svojim Spečkom i razmišljao kako da nazovem bend”, prisjetio se.

Upitan tko je bio najveći zavodnik njegove generacije, otkrio je dva dobro poznata imena. ”Zavodnik, mislim to podrazumijeva da se nije morao uopće truditi da ti nešto radiš, da zoveš, da šalješ cvijeće, a na primjer Vlado Kalember, kakvo zavođenje pa on se morao skrivati od žena onda znam da je Bregović isto bio kao on”, ispričao je Pađen.