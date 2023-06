‘On nije ni dobar čovjek, ni pacifist’ Sejo opet opleo po Neletu Karajliću: ‘Bodove ne kupiš na Sarajevu, Srebrenici i Vukovaru’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Bivši frontmen Nele Karajlić i Sejo Sexon poslijenjih dana pune medijske stupce, nakon što su se javno sukobili oko autorskih prava na pjesme ‘Zabranjenog pušenja’.

Podsjetimo, Nele je iz Sarajeva otišao početkom devedesetih i u rodni grad nije se vraćao godinama. Nele je u međuvremenu počeo svirati s Emirom Kusturicom, a zbog pjesme u kojoj su pjevali “Tko ne voli Radovana, ne video Đurđevdana” svojevremeno je nastao medijski kaos.

Nakon Neletovog gostovanja u emisji 'Nedjeljom u 2', sada se oglasio i frontmen benda Sejo Sexon koji je gostovao u podcastu 'Zavidavanje' gdje je govorio o drami koja je u centru javnosti u posljednje vrijeme.





”Neću više dozvoliti da pjesme o Sarajevu izvodi čovjek koji tako malo suosjećanja i onog elementarnog ljudskog osjećaja ima spram tog grada. Ne možete vi pjevati Fikretu, a sutradan govoriti kako je to džamahirija. Potpisivati kompilacije na kojima su moje pjesme svojim potpisom, to je za mene stvarno nešto što od čovjeka, kojem sam davao svoja djela 20 godina i koji je od tih djela živio, nisam očekivao”, rekao je Sejo.

Sejo tvrdi da su on i bivši frontmen zajedno napravili mnoge velike i lijepe stvari te da je upravo zbog percepcije ljudi oko svega toga, izbjegavao konflikt. Dotaknuo se i međusobnih odnosa u bendu, kao i odnosa prema BiH i ratu u zemljama bivše Jugoslavije.

”Ta priča o prijateljstvu, o druženju, o bratstvu i jedinstvu više ne pije vode. To je jedna velika laž koja služi da se privuku ljudi na koncert i da se on prikaže hrvatskoj javnosti kao veliki pacifist i dobar čovjek. Ali veliki pacifist neće govoriti da su Sarajevo i Sarajlije krivi za ono što im se dogodilo i amnestirati ljude kao što je Radovan Karadžić i stajati iza leđa Vojislavu Šešelju i takvim ljudima”, poručio pa nadodao:

”Sarajevo, Srebrenica i Vukovar su tragedije koje ne pamti kontinent. Nisu to stvari na kojima možeš skupljati političke bodove. Nisu to stvari s kojima se igraš da bi u Beogradu dobio stan na Dedinju. Meni nisu sporni neki ljudi koji su se našli u nekom Beogradu pa rekli: ‘Joj što nam dolje rade ovi, što nam dolje rade oni’, prilagođeno ukusu publike koja to očekuje. Međutim, raditi to 30 godina je već ozbiljna patologija.”

Prisjetimo se, Zabranjeno pušenje je tužilo RTS jer su emitirali koncert na kojemu su, kako oni tvrde, Stefan i Nele odsvirali više od 70 posto materijala na koji nisu imali pravo.









”Istovremeno su Radioteleviziji Srbije ustupili prava za snimanje koncerta i tu je snimku naknadno Radiotelevizija Srbije, isto tako bez dozvole autora, emitirala u svom programu, a zatim podigla na svoj YouTube kanal te monetizirala, što znači da trenutno Radiotelevizija Srbije bez ikakve dozvole autora ostvaruje financijsku dobit korištenjem ukradenog autorskog djela”, poručili su iz ‘Zabranjenog pušenja’.