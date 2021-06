‘ON NANOSI ŠTETU NAŠOJ ZEMLJI!’ Tisuće ljudi potpisuju peticiju protiv princa Harryja, traže da vrati sve titule i počasti!

Autor: Š. P.

“Stručnjakinja za britansku kraljevsku obitelj”, kontroverzna Lady Colin Campbell, pokrenula je virtualnu peticiju kojom od princa Harryja traži da svojoj baki, kraljici Elizabeti II. dobrovoljno preda sve kraljevske počasti i činove.

“Započela sam peticiju jer mislim da je to jedino ispravno. Pričala sam s jako puno ljudi i svi se slažu da je ovo rješenje. To je dostojanstveno rješenje za sve naše brige, nikoga ne poniziti, a sve zaštititi. Mislim da je to human način za rasplet ove nesretne situacije”, rekla je Lady C, kako joj tepaju britanski mediji, za Daily Star.

Dodala je i kako smatra da će princ Harry i Meghan Markle svoj brand moći graditi i bez kraljevskih titula.

Peticiju na ovom linku dosad je potpisalo više od 42 tisuće ljudi.

Posjetitelji mogu navesti i razloge zbog kojih se odlučuju na ovakav istup. “Ne zaslužuju ove titule, posebno zato što ih koriste za osobnu korist”, piše jedan potpisnik, a drugi ogorčeno dodaje: “On nanosi štetu našoj zemlji”.

“Svrha je pozvati princa Harryja da dobrovoljno zatraži od kraljice da stavi svoj kraljevski stil, titule i čin na mirovanje, oslobađajući ga tako diplomatskih, političkih i ustavnih ograničenja koja su neizbježni dio kraljevske uloge”, stoji u opisu peticije.

Podsjetimo, veliki dio Britanaca jako zamjera princu Harryju što je dobrovoljno odustao od kraljevskih obveza te se preselio u SAD, a pogotovo im smeta što u novom dokumentarnom serijalu u nastavcima iznosi “prljavo rublje” britanske kraljevske obitelji.