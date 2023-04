‘ON JE VJEROJATNO NAJOMRAŽENIJA FIGURA U BRITANIJI!’ Prokomentirali smo sa stručnjakinjom sve detalje krunidbe Charlesa i Camille: ‘Nisu baš u nekom povoljnom financijskom položaju’

Autor: Filip Šerić

Krunidba britanskog kralja Charlesa i kraljice Camille bit će popraćena najvećom vojnom ceremonijom u posljednjih 70 godina, pri čemu će više od 6000 muškaraca i žena iz oružanih snaga sudjelovati u povijesnom događaju kraljevske obitelji. Mornari, vojnici i avijatičari iz Velike Britanije i Commonwealtha, saveza zemalja koji uglavnom čine britanske kolonije, pratit će Charlesa i Camillu do londonske Westminsterske opatije, gdje će se održati krunidba 6. svibnja.

Više od 60 zrakoplova britanske mornarice, vojske i zrakoplovstva će kasnije tog dana šest minuta prelijetati iznad avenije The Mall u središtu Londona. Raspoređeni brodovi ratne mornarice i više od 400 ljudi na 13 lokacija pucat će 21 puta dok će se u tvrđavi Tower of London pucati 62 puta, a na paradnom prostoru Horse Guards Parade čut će se paljba šest topova. Gotovo 400 pripadnika oružanih snaga iz barem 35 država članica Commonwealtha će također sudjelovati u obilježavanju povijesnog trenutka.

Svakog dana cure novi detalji vezano uz krunidbu. Govori se o svemu, pa čak i o hrani koju će objedovati uzvanici. Naime, britanski kralj i njegova supruga odabrali su “krunidbeni quiche” kao službeno jelo na svečanosti. Jelo od špinata, boba i estragona zapravo je francuski specijalitet i posluživat će se na stotinama zajedničkih ručkova diljem Britanije na dan krunidbe. U prigodi krunidbe Charlesove majke, kraljice Elizabete II., glavno jelo bila je “krunidbena piletina” s curryjem i majonezom koju Britanci i dalje jako vole.





“Quiche je spravljen od hrskavog, laganog tijesta s delikatesnim okusom špinata, boba i svježim estragonom. Jede se hladno ili toplo uz zelenu salatu i kuhani mladi krumpir”, stoji u receptu koji je objavila kraljevska obitelj na svojoj službenoj stranici uz video snimku pripreme.

Buckinghamska palača pomalo otkriva pojedinosti svečanosti koja će po broju uzvanika biti skromnija u odnosu na krunidbu Charlesove majke, a što je djelomice odraz modernog doba i rasta životnih troškova. Prema nekim nepotvrđenim predviđanjima, krunidba bi mogla bi britansku naciju stajati između 50 i 100 milijuna funti. Krunidba kraljice Elizabete stajala je 912.000 funti 1953. godine, što u današnjem novcu iznosi 20 milijuna. Charlesov djed Đuro VI. okrunjen je 1937. i krunidba je koštala 454.000 funti ili 24.8 milijuna u današnjem novcu. Krunidba Đure VI. bila je najskuplja u proteklih 300 godina.

”Charles je rekao da on želi smanjiti troškove i pokazati da on nije rastrošan kralj i da shvaća vrijeme i probleme u kojima se Britanija nalazi nakon pandemije. Nisu baš u nekom povoljnom financijskom položaju, tako da je meni dosta logično da je on krenuo s tom nekom štednjom i razumnim odnosom prema potrošnji. Od tu i potječu nešto manji troškovi krunidbe” kazala nam je stručnjakinja za kraljevsku obitelj, Nada Mirković.

Zanimljivo je i da više od polovice Britanaca ne vjeruje da bi krunidbnu kralja Karla trebala financirati vlada, prema novoj anketi. Gotovo trećina ispitanika, 32 posto drži da bi trebala, a 18 posto je reklo da ne zna. Krunidba kralja trebala bi stajati milijune funti, a račun bi trebali platiti porezni obveznici. Krunidba se odvija u trenutku kad se Velika Britanija suočava s krizom uzrokovanom rastom životnih troškova i štrajkovima liječnika, učitelja i drugih javnih službenika zbog niskih plaća. Kritičari su svečanost okarakterizirali kao traćenje novca poreznih obveznika.

Kako stoje stvari, čini se da većina Britanaca nije zainteresirana za krunidbu kralja, pokazuje anketa YouGov-a. U anketi na više od 3000 odraslih osoba, 35 posto ih je reklo da im “nije previše stalo” do povijesnog događaja, a 29 posto reklo je da im “uopće nije stalo”. Nekih 24 posto ljudi reklo je da im je stalo “prilično”, dok je samo 9 posto reklo da im je stalo “veoma”.

”Interes je manji zbog toga što Charles nije nimalo voljen među britanskom javnosti, dok su kraljicu obožavali. U trenutku kada se otkrio cijeli skandal oko njega i Camille, on je bio vjerojatno najomraženija figura u Britaniji jer su Dianu obožvali. Zapravo jedina omraženija od njega bila je Camilla. I dok su kraljici uvijek pljeskali, Charles gdje god da se pojavio, bilo je ljudi koji su bili protiv njega, čak se često znalo događati da su bacali trula jaja na njega. Odmah nakon smrti kraljice, pokazalo se da on nije osoba koju Englezi vole. Osim toga, tu ni serija ‘The Crown’ nije pomogla. U posljednoj sezoni su ga prikazali kao jednog veoma antipatičnog, u sebe zaljubljenog lika. Sve to je doprinijelo ovoj situaciji i mislim da će se u budućnosti pokazati da on ni na koji način ne može zamijeniti kraljicu” kazala nam je Nada.









Što se tiče ostalih članova kraljevske obitelji, očekuje se da će većina njih prisustvovati povijesnom događaju. Poznato je da će na krunidbu doći i princ Harry, dok će supruga Meghan ostati u Kaliforniji s njihovom djecom. Meghan možda neće prisustvovati krunidbi, ali zato hoće naš predsjednik Zoran Milanović.

”Mislim da su svi shvatili da ako Meghan i Herry dođu, da bi to bila takva vijest koja bi zasjenila samu krunidbu. Čini mi se da je za sve njih ovo optimalna situacija zato što i da Meghan dođe, opet bi prevelik naglasak bio na njih dvoje, tako da je ovo baš zlatna sredina. Bez obzira na to što Meghan mnogi Englezi mrze, ona je na puno načina bliža onome što je Diana nekoć bila nego Kate. Kate naprosto nema u sebi tu jednu vrstu topline i otvorenosti koju je imala i Meghan, bez obzira na sve što se kasnije dogodilo” zaključila je Nada Mirković.