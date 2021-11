ON JE IMAO 16, ONA 40. SPAVALI SU ZAJEDNO! Bizarni detalji romanse francuskog predsjednika i njegove supruge: ‘Da nisam tako odlučila, propustila bih život’

Ljubavna priča francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegove supruge Brigitte doista je prava rijetkost na političkom nebu – razlika od 24 godine možda bi s vremenom u medijima bila zaboravljena da nije kontroverznog početka njihove romanse.

Macron je, naime, imao samo 15 godina kad se zaljubio u svoju učiteljicu. Iako o počecima veze nikad nisu željeli detaljno govoriti, jasno je da je započeta dok je današnji predsjednik Francuske bio maloljetan, a Brigitte u braku s djecom.

Najmlađa kći Brigitte Macron, 37-godišnja Tiphaine Auzière, prvi put je javno progovorila o romansi svoje majke i tada tek tinejdžera Emmanuela Macrona u dokumentarnom filmu “Brigitte Macron: Francuski roman”.

Brigittina kći i Macron u istom razredu

Brigitte je sadašnjeg francuskog predsjednika upoznala predavajući glumu u srednjoj školi koju je pohađao u sjevernoj Francuskoj. On je imao 15, a ona 39 godina. Vjenčali su se 2007., godinu dana nakon što se ona razvela od bankara André-Louisa Auzièrea.

“Bili su jako zaljubljeni, bilo je prilično očito… I dosta teško”, rekla je Auzière koja je imala devet godina kada je započela ljubavna veza njezine majke. Prvi put je za njihov odnos čula kada je njezina sestra, koja je bila u istom razredu kao i Macron, došla iz škole i rekla: “Mama, u našem razredu je jedan ludi dječak koji zna sve o svemu.”

Dokumentarac se bavi i romantičnim trenutkom u kojem je tada 16-godišnji Macron svojoj učiteljici Brigitte izjavio ljubav. Prema filmu, njegovi roditelji su tražili od Brigitte da ga prestane viđati dok ne postane punoljetan, ali je ona odgovorila: “Ne mogu vam ništa obećati.”

“Ako moram dati definiciju ljubavi, to su Emmanuel i mama. Kad su zajedno, to je gotovo kao da svijet ne postoji”, rekla je Auzière o ljubavi svoje majke i današnjeg francuskog predsjednika.

‘Da nisam tako odlučila, propustila bih život’

Iako prva dama Francuske nije intervjuirana u spomenutom filmu, u prošlosti je govorila o svom braku s Macronom i velikoj razlici u godinama.









“Postoje trenuci u tvom životu u kojima moraš donijeti vitalne odluke. I za mene je to bilo to. Dakle, ono što je rečeno tijekom 20 godina, to je beznačajno. Naravno, doručkujemo zajedno, ja i moje bore, on sa svojom mladošću, ali tako je. Da nisam tako odlučila, propustila bih život. Imala sam puno sreće sa svojom djecom i , u isto vrijeme, osjećala sam da moram živjeti ‘ovu ljubav’, kako je Prevert govorio, potpuno sretna”, rekla je za francuski Elle.

Detalji o njihovoj romansi objavljeni su i u knjizi “Emannuel Macron: Savršen mladić” autorice Anne Fulde. Intervjuirala je Macrona, Brigitte i oba njegova roditelja. Priznali su da su bili šokirani kada su saznali da proganja njihov sin “proganja svoju učiteljicu”.

Ne žele otkriti kad je ‘priča postala ljubavna’

“Nismo mogli vjerovati. Kada je Emmanuel upoznao Brigitte, nismo mogli samo reći: ‘To je sjajno!”, priznala je Macronova majka.

U istoj knjizi, buduća prva dama bila je izrazito tajanstvena po pitanju početka njihove ljubavne veze, pretpostavljaju mnogi, jer je romansa započela kad je Macron, zakonski gledano, bio još – dijete.









“Nitko nikada neće znati u kojem trenutku je naša priča postala ljubavna. To pripada nama. To je naša tajna”, rekla je zagonetno.

Inače, prije nego što se Macron kandidirao za predsjednika Francuske, par je izbjegavao publicitet, ali to se promijenilo jer je njegov tabor procijenio da bi mu njegova ljubavna priča, unatoč neobičnom početku, mogla pomoći da se približi građanima i osvoji glasove. Očito su bili u pravu.