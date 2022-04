‘ON JE BIO U RATU NEDAVNO’ Reporterka N1 televizije našla se u nezgodnoj situaciji tijekom javljanja uživo, pogledajte kako je reagirala

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Novinarki N1 televizije Jeleni Bokun i njezinom snimatelju dogodila se nezgodna situacija tijekom javljanja uživo sa zagrebačkog Dolca. Samo nekoliko sekundi prije uključenja, na Jeleninog je snimatelja pao suncobran.

‘Deset sekundi prije lajva. Epizoda: ‘Suncobran pada na snimatelja’, ali on je bio u ratu nedavno, ne brinite, što mu malo vjetra može’, našalila se novinarka na svom Facebook profilu.

Naime, situaciju je ‘zakuhao’ vjetar koji je taj dan poprilično jako puhao, a na sreću, novinarka i njezin snimatelj prošli su bez ozljeda. Oboje su pokazali veliku dozu profesionalnosti i pribranosti tijekom ove nepredvidive situacije koja će im, zasigurno, ostati u pamćenju.



Jelena Bokun u studenom je prošle godine s HRT-a prešla na N1 televiziju, a posebno je ‘lože’ USKOK-ove akcije koje joj, kako ona navodi, dižu adrenalin.

‘Kad god čujem da je USKOK u akciji, u roku od minute očekujem poziv s televizije u kojem mi govore da idem na teren. Često moji kolege ne razumiju što mi je tu zanimljivo jer se sve svodi većinom na sate i sate čekanja. Bilo ljeto ili zima. Čekate ispred kuća gdje su pretresi, pa čekate ispred USKOK-a, a onda na kraju i ispred suda.

Službenih informacija, posebno na početku, ima na kapaljku pa se snalazite. A morate biti oprezni s neslužbenim informacijama, ne iznositi neprovjerene činjenice tako olako jer nekome možete stvoriti problem, a riskirate i tužbu. Meni je to čisti adrenalin, volim to pratiti. Žao mi je, doduše, što nakon uhićenja i bure reakcija do kojih tada dođe, nakon toga krene zatišje jer se završeci procesa čekaju uglavnom godinama’ kazala je Jelena za Slobodnu Dalmaciju.