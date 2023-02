OMILJENI MODRIĆEV PJEVAČ: Aco Pejović uoči Arene otkrio čemu se posebno veseli: ‘Zagreb me uvijek dočekivao s osmijehom’

Autor: 7dnevno/ Tea Šojat

U medijima i po jumbo-plakatima posljednjih dana može se vidjeti kako će u subotu 11. veljače, uoči Valentinova, u zagrebačkoj Areni prvi put nastupiti Aco Pejović. Karte su gotovo u trenu razgrabljene, što pokazuje veliku Acinu popularnost u Hrvatskoj.

Pedesetogodišnji Pejović rođen je u Prijepolju, a završio je srednju glazbenu školu u Podgorici. Pozornost svoje domaće publike privukao je s grupom Trag, nakon što se 1994. godine doselio u Beograd, gdje i danas živi. Trenutno je jedno od najtraženijih glazbenih pop-folk imena na tržištu, kako sam definira svoj glazbeni izričaj, a domaću publiku oduševio je njegov glas u regionalnom filmskom megahitu “Toma”, koji je sam pjevač pogledao više od deset puta. Upravo iskustvo snimanja soundtracka u filmu Dragana Bjelogrlića smatra lijepom krunom uspješne karijere koja traje više od 30 godina.

Omiljeni pjevač naših reprezentativaca Luke Modrića i Darija Srne ponosno ističe da je jugonostalgičar i objašnjava zašto.





“Zagreb je grad koji me uvijek dočekivao s osmijehom. Kamo god bih krenuo, netko bi me potapšao po ramenu, stisnuo ruku u znak dobrodošlice, iz automobila pojačao glazbu kako bi mi dao do znanja da sluša moje pjesme… I svi ljudi koje ovdje sretnem uvijek mi se osmjehuju. Važno mi je da svatko iz Arene ode kući sretan. I umoran od pjevanja, plesa i lijepih emocija”, govori Aco.

Kada je riječ o tajni njegova uspjeha, ističe samo vjeru u samog sebe. Posljednjih je mjeseci odradio niz uspješnih koncerata na stadionima i u dvoranama diljem regije.

* Kakve vas uspomene vežu uz Zagreb?

Imam mnogo prijatelja u cijeloj Hrvatskoj, ne samo u Zagrebu. Za Zagreb me vežu lijepi osjećaji jer se uvijek osjećam dobrodošlo. Volim tu podršku i ljubav koju osjećam na svakom koraku. Ljudi mi to jednostavno pokazuju i ja u tome uživam.

* Imate li neko mjesto u Zagrebu koje planirate posjetiti? Gdje ćete odsjesti?









O svim tim detaljima brine se ekipa koja organizira moj koncert, a ja sam, uključujući i sve moje prijatelje koji će doći iz Srbije, već odlučio koja su to mjesta koja u Zagrebu ne smijemo propustiti.

* Najavili ste pravi spektakl za zagrebačku Arenu. Što još publika može očekivati?

Budite spremni da iz Arene odete nasmijani i sretni. To je jedino važno, sve drugo je prolazno.









* Što mislite o glazbenoj sceni u Hrvatskoj? Možete li usporediti hrvatsku i srpsku glazbenu scenu?

Volim pop-glazbu, poštujem i volim mnogo umjetnika iz Hrvatske. S druge strane, kada je o glazbi riječ, ne bih je svrstavao u geografske okvire. Individualna je to priča. Pristup poslu, želja, ljubav, talent, kvaliteta, to su faktori na koje treba obraćati pozornost. I u Srbiji i u Hrvatskoj ima sjajnih glazbenika, ali i onih koji misle da to jesu.

* Kakvo je iskustvo bilo snimati pjesme za film “Toma” Dragana Bjelogrlića?

Sjajno iskustvo, ponosan sam na sudjelovanje u takvom jednom projektu i presretan zbog reakcija koje je film izazvao. Bjela je surovi profesionalac, ništa ne prepušta slučaju i sve mora biti dovedeno do savršenstva. Kada tako pristupate poslu, uspjeh je zajamčen.

“Ljiljana” je Tomina pjesma klasična dvojka. Tu je Željko napravio fenomenalnu stvar kad je promijenio aranžman i stavio je u klavirsku priču… Da je Toma živ, da je može čuti, mislim da bi bio jako ponosan kako je pjesma ispala.

* Koja vam je vaša najdraža pjesma?

Ne mogu vam odgovoriti na to pitanje jer je svaka pjesma koju sam otpjevao nastajala u raznim fazama moga života. Neke su izrazito osobne, neke sam otpjevao zato što mi se sviđaju…

* Rođeni ste za vrijeme Jugoslavije, nedostaje li i vama, kao nekima, bivša država?

Jugonostalgičan sam i to ne krijem. Bili smo ogromna zemlja, zemlja koja je bila poštovana i u kojoj nije bilo važno tko je koje nacionalnosti ili vjere. Bili smo sportska, filmska i glazbena sila. A onda su nas podijelili…

* Krajem prošle godine vaši obožavatelji primijetili su na vama znatan gubitak kilograma. Kako ste donijeli odluku da želite smršavjeti?

Bio sam na specijalnom programu izvan zemlje, u klinici koja se bavi detoksom. Skinuo sam deset kilograma pa sada pazim na prehranu.

* Imate li danas neki poseban plan prehrane i vježbi?

Moja dobra prijateljica je Ana Petrović, magistra farmacije, dijetetičarka i najbolja nutricionistkinja u Srbiji. Slušam njezine savjete i nemam problema. Osim što održavam kilažu, zdrav sam.

* Kako se opuštate kad ne radite?

Obožavam putovati! Uživam i u večerama sa svojim bliskim prijateljima koje su nerijetko prava mala slavlja.

* Imate tri kćeri, mislite li da će one poći vašim stopama, okušati se u glazbi? Što biste im u tom slučaju savjetovali?

Najstariju Magdalenu glazba ne zanima u tom smislu, dok su Marija i Iva beskrajno talentirane. Pjevaju fantastično, nestvarno! Sve to ih zanima u domeni hobija jer je Marija završila medicinu, dok će Iva po završetku gimnazije upisati arhitekturu.

* Nakon velike američke turneje i koncerta u zagrebačkoj Areni, koji su idući planovi?

Koncertne aktivnosti, a onda malo odmora i putovanja!