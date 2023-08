Omiljeni mladi pjevač Željka Samardžića: ‘Tonyju Cetinskom ovo neću nikada zaboraviti’

Autor: 7dnevno/Tea Šojat

Svestrani Zadranin Jure Brkljača u medijima je često predstavljan kao nasljednik Olivera Dragojevića, ali i Petra Graše, upravo zbog glazbenog stila i prepoznatljivog glasa poput spomenutih domaćih zvijezda.

Simpatije javnosti osvojio je prije desetak godina u showu “The Voice”, gdje je njegov talent prepoznao i Tony Cetinski za kojeg Jure ima samo riječi hvale, ali i u HRT-ovoj glazbenoj emisiji “A strana” u kojoj su njegove vokalne sposobnosti došle do posebnog izražaja.

Ono što je specifično kod Jure jest to da on nije “samo” pjevač. Osim što sam piše svoje pjesme, on i svira, producira i aranžira. Osim brojnih singlova, Jure je prije dvije godine izdao svoj debitantski album “Ostani tajna moga života”, a sada nam je otkrio da se njegovi fanovi mogu veseliti novom albumu koji je u pripremi.





O tome da je riječ o glazbeniku s velikim talentom najviše govori činjenica da su iza njega stali vrsni glazbenici kao što su Tony Cetinski, Miroslav Rus, Miro Buljan i Željko Samardžić. Kada takva imena stanu iza mlade osobe na samom početku karijere i žele s njime stvarati, onda nam ne preostaje ništa drugo nego uživati u njihovu stvaralaštvu i veseliti se novim Jurinim pjesmama.

* Što biste rekli, zbog čega ste se i nakon showova zadržali na glazbenoj sceni kao pjevač prepoznatljivog stila i glasa, koja je vaša tajna?

Pa mislim da je tajna da radiš na sebi i stalno napreduješ, potrebno je mnogo rada i upornosti. Treba raditi na mentalnoj snazi i na svom talentu svaki dan. Ja se cijeli život bavim sportom i to mi je donijelo mnogo beneficija jer u sportu gradiš duh, znaš da sa žestokim radom dolazi i uspjeh. Ja sviram gitaru od sedme godine, nekad sam svirao i po sedam, osam sati na dan. I danas svaki dan vježbam i slušam jako puno glazbe, nove i stare. Ja sam nakon srednje škole, dok su svi moji prijatelji išli na faks, odlučio baviti se isključivo glazbom i posvetiti sve vrijeme tomu i danas se to isplatilo. Imam još puno ciljeva ostvariti, tako da nisam još gotov. Vrlo je važno biti svoj i autentičan, raditi na svom zvuku i glazbenom stilu i vrlo je važan faktor sreće u svemu, a sreća se dogodi kada si maksimalno posvećen i kad si pozitivan u svemu tome.

* Je li se teško danas probiti na estradnoj sceni, odnosno što je po vašem mišljenju potrebno za to? Svjedočili smo, nažalost, nekim vašim kolegama koji su se na sceni pojavili otprilike kad i vi, u nekom showu, no nisu uspjeli ostvariti značajnije rezultate iako imaju neupitan talent. Kako to komentirate?

Razmišljao sam dosta o tome. Prije svega, moraš imati kvalitetnog autora i kvalitetnog producenta ako već sam nisi kvalitetan autor. Mnogi misle da sami mogu sve i onda nema rezultata. Ja mislim da je vrlo važno imati dobar glazbeni ukus i biti autentičan u tome. Treba znati prepoznati dobru pjesmu i osjetiti dobar tekst. Imam sreću što sam iz Dalmacije i odrastao sam na Mediteranu, a ljudi vole dalmatinsku glazbu i sve što ih podsjeća na more. Generalno je premalo autora i mislim da je to jedan od problema.

* Pišete i aranžirate svoje pjesme, jeste li mislili ići u nekom drugom smjeru ili se najbolje osjećate kada sve sami stvarate?









Pa da, mogu reći da mi je trenutno najveći izazov u glazbi pisanje pjesma i produciranje. Kad iz samog početka, iz nule, pjesmu dovedeš do aranžmana. Godinama već radim sa svojim prijateljima Miroslavom Rusom i producentom Mihaelom Blumom, također u zadnje vrijeme surađujem i s Mirom Buljanom. Najbolje se osjećam kada nastane dobra pjesma, nije mi važno kako je nastala. Svakodnevno slušam glazbu i poznajem različite žanrove i veseli me kada pišem pjesmu pa se poigravam i stilom glazbe, tako da će na novom albumu koji trenutno radim biti raznih stilova, ali i dalje ću ostati svoj.

* Tko vam od kolega u tome najviše pomaže?

Jako puno surađujem s Dinom Petrićem koji piše odlične tekstove i pjesme. Zajedno smo napisali duet koji smo nedavno objavili “Isti ka i ti”. Pjesma je spontano nastala u Veloj Luci nakon koncerta i pokazala se kao odlična suradnja, tako da planiramo još puno toga raditi zajedno.









Od starijih kolega Tony Cetinski mi je uvijek bio najveća podrška u karijeri. Željko Samardžić me javno podržava i uvijek kaže da sam mu ja najdraži mladi pjevač u Hrvatskoj. To mi puno znači jer jako cijenim njegovu glazbu i njega kao čovjeka.

* Tony Cetinski vam je vrlo otvoreno pružio ruku i pomogao u vašim počecima. Kakav je osjećaj kad vas prepozna jedan takav vrhunski glazbenik?

U to vrijeme za mene je to bilo kao san. Njegova riječ puno znači svagdje, tako da mi je to što me on prepoznao pomoglo da otvorim mnoga vrata. Tony je dokazao da nije jedan od onih koji obećava u javnosti kako bi skupio poene. To nikad neću zaboraviti i danas mi jednako znači njegova podrška.

* Je li vam to bila dovoljna potvrda da hrabro kročite u svijet glazbe i od nje živite?

Je i dokazao sam svima koji su sumnjali u mene da sam u pravu. Na početku, kad sam tek krenuo, bilo je polemike kao jesi ili nisi, ali naravno, velika većina dala mi je vjetar u leđa, ljudi su mi oduvijek davali veliku podršku, no bilo je i onih kojima nije bilo drago što ja uspijevam pa su mi uvijek davali rok trajanja. Ja se trudim i radim ono što volim i živim to što radim i znam da će uvijek biti onih kojima se to ne sviđa i onih kojima se sviđa.

* Što biste smatrali nekom potvrdom uspjeha ili vrhuncem svoje karijere, imate li već neke takve želje, maštanja o velikim pozornicama…?

Najveća potvrda bi bila da jednog dana održim koncert na stadionu ili u areni, to je moj san. Želim snimiti puno albuma i napisati što više pjesama.

* Jeste li se ikada dvoumili oko toga čime biste se u životu željeli baviti?

Nisam nikad dvojio. Zapravo, vrlo mlad sam već znao što želim raditi, a to je bilo s nekih 17 godina. Htio sam ići u Legiju stranaca jer me privlačio takav način života u kojem nije nimalo lako i u kojem pomičeš svoje granice do maksimuma. Htio sam sebi dokazati da mogu. Tako sam nakon srednje otišao u Marseille, točnije u gradić pored Aubagne, i prijavio se, ali nisam primljen. Nisam imao savršen sluh jer od rođenja imam problem sa sluhom. To mi danas ne smeta toliko u glazbi jer sam se navikao. U tom periodu ja sam već počinjao pisati pjesme i već sam svirao, oduvijek mi je glazba bila na prvome mjestu, ali u to doba bilo je jako teško naći dobar studio i nekoga tko će me podržati, snimiti sve te pjesme, no eto, nekako se sve poklopilo, dogodio se “The Voice” i tada je sve krenulo.

* Kada najviše volite stvarati, koje teme vas najviše inspiriraju?

Najviše volim stvarati kad živim dosta intenzivno, kad se malo spava i kad se puno toga događa. Tada je inspiracija najjača.

Za sve me inspirira najviše život. Moje su pjesme većinom ljubavne, ali nisu sve.

* Ima li u vašim pjesmama onih autobiografskih?

Naravno, gotovo sve su autobiografske. “Kampo Kaštelo” mi je jedna od dražih jer govori o mom kvartu kao simbolu mog načina života i odrastanja.

* Izvodili ste i pjesme nekih od najvećih glazbenika regije, poput Toše Proeskog. Jeste li imali tremu?

Imao sam tremu puno puta. Dosta sam mlad nastupao na velikim događajima i pred puno ljudi imao sam odgovornost.

* Zbog čega ste se najviše brinuli?

Najviše sam se brinuo da ništa ne pogriješim, da ne razočaram ljude koji me prate. Ponekad ljudi vide savršen proizvod, ali nije uvijek lako postići tu razinu. Također jako puno ljudi me doživljava kao povučenog, možda i djelujem tako, ali zapravo nisam nimalo.

* Osim glazbe, čime se još volite baviti i kako se opuštate?

Bavim se sportom, općenito volim trenirati, to mi pomaže da naučim držati fokus i mogu reći da sam već godinama u dobroj formi. I ponosan sam na to jer uspijevam održavati dvostruki život, onaj noćni kada se svira i onaj sportski.

* Kako ćete provesti ljeto, radno ili će biti vremena za odmor?

Zimi živim u Zagrebu, a ljeti uvijek budem u Zadru, opušta me more i druženje. Ovo ljeto imam puno koncerata i nastupa pa neće biti previše odmora, ali uvijek se nađe način da se napune baterije.

* Što vaša publika može očekivati u skoroj budućnosti?

U budućnosti pripremam nove pjesme i to me najviše veseli, radim na novom albumu i nadam se da ću ga objaviti ove godine.