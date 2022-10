OMILJENI GLUMAC POGINUO U STRAVIČNOJ NESREĆI: Izgubio kontrolu nad vozilom i zabio se u zgradu

Autor: Zlatko Govedić

Američki glumac i komičar Leslie Jordan (67) u ponedjeljak je poginuo u prometnoj nesreći u Hollywoodu (Kalifornija, SAD).

Upravljao je automobilom kada se iznenada zabio u zgradu, najvjerojatnije jer mu je pozlilo u kolima. Mediji i dalje ne znaju zašto je glumcu pozlilo te tvrde da je poginuo na licu mjesta.

Jordan je obilježio hit seriju o prijateljima Will i Grace, kao “zakleti neprijatelj” bogatašice Karen.





Glumio je u filmovima “Help” i seriji “Call me Kat”. Osvojio je nekoliko nagrada Emmy i dobio brojna proznanja za uloge u serijama “Ugly Betty”, “Lois & Clark: The New Adventures of Superman” i mnogim drugima.