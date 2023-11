Omiljeni glumac iz Mućki operirao kuk u 83. godini pa iznenadio pojavom: ‘Sve je moguće’

Slavni britanski glumac David Jason, najpoznatiji po ulozi Del Boya Trottera u hit seriji Mućke, oglasio se na društvenim mrežama prvi put nakon što je operirao kuk, a to je učinio u svom prepoznatljivom stilu.

Na X-u je objavio snimku na kojoj odbacuje štake i uz glazbu iz filma Rocky pokazuje da je u top formi.

“Šampion”, “Legenda” i “Bravo, svaka čast”, “Sve je moguće”, samo su neke od poruka koje su mu uputili fanovi.

A little video from Sir David Jason after his successful surgery

Let’s send him some love pic.twitter.com/75PaWuDerd

— Only Fools and Horses News (@onlyfoolsnews) November 5, 2023