Omiljena pjevačica Kolinde Grabar-Kitarović ponovno se vraća na scenu: Proslavio ju je talent show

Autor: Barbara Grgić

Emina Arapović proslavila se u showu Story Super Nova Music Talents 2003. godine, a sada je izbacila novu pjesmu.

Nakon tri uspješna singla (“Pravi frajer”, “Jaka žena” i “Mogu dalje sama”) koja je ostvarila sa svojim timom i diskografskom kućom Menart, Emina Arapović je ovog puta željela publici pokloniti jednu bržu i žešću pjesmu pod nazivom “Nepobjediva”.





Vibra rock himne

“Kao i obično, prvo se ulovim za dobar tekst s kojim se mogu poistovjetiti jer želim da svaka pjesma odražava moju osobnost, borbu, padove i uspone te spoznaje i lekcije koje su me oblikovale u ženu kakva sam danas. Iz osobnog iskustva znam da je svakako teži put kroz život kada imaš veliko srce i jaku empatiju, ali najveća je snaga kad se zavoli svaki korak na tom putu. Na taj način si dozvoljavamo da izrastemo u osobu s kojom smo sami zadovoljni i time zadržavamo sve lijepo, nježno velikodušno, sretno i dječje u nama. Ljepota te teme je što se ljudi vrlo lako poistovjete s njom, iako je jako osobna. Tekst koji je napisala Štefania Soldan me kupio na prvu. Finalno uzbuđenje sam osjetila kada je Aleksandar Valenčić napravio aranžman na temelju glazbe Marka Tomasovića. Ritam me podsjetio na pjesmu ‘We will rock you’, meni obožavane grupe Queen. Tada sam shvatila da će ovaj singl imati vibru rock himne, upravo onakve kakva mi je nedostajala u karijeri”, iskreno prepričava Emina o poruci i stvaranju novog singla.

Spot je snimljen u crno-bijelom art vizualu koji savršeno pristaje atmosferi pjesme, a snimala ga je i montirala Marija Tadić koja se maksimalno potrudila iskonski prikazati Eminin duh i osobnost, dok je Ana Borić izvršnom produkcijom zaokružila cijeli singl.









“U spotu se pojavljuje moj kolega i prijatelj Goran Šoštarić koji je inače odličan gitarist, a pored toga kipar i apstraktni umjetnik. Goran je zaslužan što nas je spojio sa predivnim ljudima Gradske galerije Zabok koji su nam ustupili svoj prostor galerije za snimanje spota te sam im neizmjerno zahvalna na predivnom gostoprimstvu i susretljivosti. S jako velikim žarom sam radila ovu pjesmu, ali najveće bogatstvo će mi biti kada isti taj žar dotakne i moju publiku”, poručuje nam Emina.

Omiljena pjesma bivše predsjednice

Inače, jednom je prilikom Kolinda Grabar Kitarović na pitanje Glorijinog novinara kako sada izgleda njezin život, citirala mu je stihove rock balade “Vučica” Emine Arapović: “Ja živim po svom, što mi donese svaki dan, sama i svoja, nikom se ne opravdavam”. Samo što više nisam ranjena vučica. Sada sam neovisna i svoja. Nisam članica ni jedne stranke i radim ono što doista volim.”