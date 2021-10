OMILJENA HRVATSKA GLUMICA TUŽILA POLIKLINIKU: Moraju joj isplatiti više od 140 tisuća kuna!

Autor: Š. P.

Omiljena hrvatska glumica Sanja Vejnović nepravomoćnom presudom zagrebačkog Općinskog građanskog suda postala je bogatija za nešto više od 140 tisuća kuna, na koliko je procijenjena naknada štete koju joj mora isplatiti Poliklinika “Sinteza” d.o.o. Zagreb.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, Vejnović je dobila tužbu koju je podnijela krajem 2019. godine, a u kojoj je navedenu polikliniku optužila za neovlašteno korištenje njezinih fotografija. Upotreba fotografija na njihovim stranicama donijela joj je, tvrdi, poslovnu štetu.

Priča ukratko ide ovako – početkom 2016. godine glumicu su iz Poliklinike kontaktirali s prijedlogom da bude njihovo zaštitino lice za neinvazivne tretmane. Iako je Vejnović, piše Slobodna, tražila da joj dostave prijedlog ugovora i iznos honorara, Poliklinika ju je nagovorila da prvo odrade fotografiranje.

Nakon što su joj umjesto honorara ponudili kompenzaciju, točnije, besplatne tretmane, glumica je to odbila i zabranila im korištenje fotografija. Poliklinika se na to oglušila – tijekom ožujka 2016. godine objavili su fotografije među kojima su posebno sporne one na kojima je u lice glumice uperena igla.

View this post on Instagram A post shared by Sanjic (@sanjavejnovic)









Fotografije su uklonjene nakon nekoliko upozorenja, da bi dvije godine nakon ponovno osvanule na stranicama Poliklinike.

U tužbi, među ostalim, stoji da su fotografije, s obzirom na njezinu profesiju glumice, utjecale na njezin privatni i poslovni ugled. O njoj je, piše u tužbi, stvorena kriva predodžba u javnosti. Agresivne metode pomlađivanja su u spurotnosti s njezinim osobnim stavovima.

Iz Poliklinike poručuju da je suradnja dogovorena preko posrednika te da je bilo rečeno kako će za naknadu dobiti tretmane uljepšavanja. Tvrde i da je Vejnović zatražila tretman laserske lipolize podbratka, što su odbili jer im je bilo preskupo.

Četiri posjetitelja i 482 pregleda

U cijeloj priči postoji i zabavni detalj – Poliklinika tvrdi da njihove stranice ne posjećuje gotovo nitko, pa šteta nije ni učinjena. “Našu internetsku stranicu, na mjestu gdje je pogreškom bila objavljena predmetna fotografija, u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do dana uklanjanja je posjetilo samo četvero ljudi, a fotografija igle blizu njenog lica objavljena u visokotiražnom časopisu u Hrvatskoj i u videu na YouTubeu imala je 482 pogleda, pa je nemoguće povjerovati da je postojalo bilo kakvo narušavanje ugleda”, prenosi Slobodna priopćenje Poliklinike.