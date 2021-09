‘OMALOVAŽILA JE SVE IZVOĐAČE’ Estrada se obrušila na Ninu Kraljić, evo što im je odgovorila!

Autor: Š. P.

Nakon što je Nina Kraljić u zadnji tren otkazala dolazak na Festival kajkavskih popevki u Krapinu, oglasili su se organizatori, a onda i iskusni hrvatski glazbenici, a svi odreda njezin postupak nazivaju – neprofesionalnim.

“Skladbu za ovogodišnju ‘Krapinu’ snimili ste još u lipnju, a još najmanje mjesec dana ranije potvrdili ste svoj nastup. Otvoreno ste mogli reći da ne želite surađivati, kako kažete, ‘pro bono’. Otkazivanje festivalskog nastupa u posljednjem trenutku smatramo neprimjerenim i neprofesionalnim”, poručili su Nini Kraljić organizatori festivala.

Evo kako ne Nina opravdala nedolazak: NEMA DŽABE NI U NINE KRALJIĆ! Pjevačica u zadnji tren otkazala nastup pa se pravdala: ‘Imam tešku situaciju, prisiljena sam na selidbu…’

Situaciju su za Jutarnji list komentirali estradni doajeni, ne skrivajući pritom čuđenje zbog postupka talentirane pjevačice koja je u zadnji tren odustala od besplatnog nastupa jer je u isto vrijeme dogovorila plaćenu gažu.

“Meni je postupak ove mlade pjevačice nezamisliv! Ovakav pristup svom pozivu bi se mogao definirati u par riječi: ‘Hajmo obećati da ću tu pjevati, ali ako netko plati više, onda ćemo prekršiti to obećanje.’ Tako se ne radi!”, rekao je za Jutarnji kantautor Hrvoje Hegedušić.

“Mislim da se odluke o nastupu ne bi smjele mijenjati u zadnji čas, naravno, ako u pitanju nije viša sila poput na primjer bolesti. Ovako, to daje jednu sliku o izvođaču koja se, mislim, ni njemu samom neće svidjeti”, smatra glazbena diva Radojka Šverko.

“Nina Kraljić svojim je ishitrenim potezom, čini mi se, omalovažila sve koji su ikad u Krapini nastupali, naravno, besplatno: od Krunoslava Cigoja, Radeka Brodarca, Ive Robića, Arsena Dedića… Nitko nikad na tom festivalu svoj dolazak nije uvjetovao honorarom, svima je bila čast i radost da tamo nastupe”, rekao je maestro Siniša Leopold koji je ravnao orkestrom na Festivalu kajkavskih popevki.

Na kraju se, doduše, u šiframa oglasila i sama Nina Kraljić. Na svom je Facebooku, naime, podijelila izvedbu pjesme “Nothing Else Matters” iz prve sezone showa The Voice u kojem je na kraju i pobijedila.









“Never care for games they play (Nikad ne brini za igre koje igraju)”, istaknula je pjevačica stih iz klasika Metallice, očito dajući do znanja da ne mari previše za komentare koji su se ovih dana opet namnožili oko njezinih postupaka.

Prošli se put to dogodilo prije nekoliko mjeseci, nakon što je na Dori osvojila drugo mjesto s pjesmom “Rijeka”. Nina je, naime, nakon toga imala brojne prigovore na organizaciju, a mnogi su to prokomentirali kao ljubomoru zbog pobjede Albine Grčić. Albina je, pak, nakon cijele priče izjavila da Ninu ne cijeni kao osobu.

Inače, pjesmu “Trnoružica” u Krapini je, umjesto Nine Kraljić, izvela Gabrijela Hrženjak, gledateljima poznata iz reality natjecanja “Supertalent” i “Zvijezde”.