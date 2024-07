Oliverovi fanovi pobjesnjeli zbog poteza Jadrolinije: ‘On to nikad ne bi dozvolio’

Autor: F. P.

Od smrti splitskog slavuja Olivera Dragojevića prošlo je već gotovo šest godina. Bez obzira na vrijeme, mnogima je ostao neprežaljen u toj mjeri da se čini kao da ga nema tek nekoliko dana. Njegove pjesme i dalje su neizostavan dio brojnih kućanstava, a legendarni Splićanin dobio je i vlastiti trajekt jednostavno nazvan ‘Oliver’.

Kao i prethodnih godina, i ove se u Veloj Luci održava manifestacija ‘Trag u beskraju’. Prema običaju joj prethodi tradicionalni koncert na spomenutom trajektu, a sve u čast splitskom slavuju. I dok je isprve Jadrolinija ovim potezom izazvala sveopće oduševljenje, zbog nedavne odluke naišli su na negodovanje javnosti.

Trajekt je splitsku luku originalno trebao napustiti 26. srpnja u 17:30 sati, no Jadrolinija je odlučila uvesti dodatne linije. Stoga je isplovljavanje Oliverovog trajekta odgođeno za pola sata, čime se promijenio i termin samog koncerta. Ovaj potez izazvao je burne reakcije na mrežama, budući da je većina karte kupila mjesecima unaprijed.

‘Dva mjeseca imamo karte, to nije fer’

“Dva mjeseca imamo karte za trajekt upravo zbog koncerta, a sada će koncert biti od 18 sati na dodanom trajektu. To uopće nije fer jer dolazim iz Bugarske i sad ću ostati cijeli dan u Splitu zbog ovog koncerta, ali na kraju neću ići i to ne mojom krivnjom”, ističe se komentar, koji dokazuje dokle seže Oliverova popularnost.









“Ovo je sramota za Jadroliniju, prevarili su tolike ljude”, “To je čista prevara! Mislim da se Oliver ljuti kao pas kad ovo gleda, nikad to ne bi dozvolio”, “Napravili su cirkus od manifestacije. Sram ih bilo ali srama nemaju”, “Ovo je toliko daleko otišlo i izmaklo kontroli da bi zapravo trebalo ukinuti”, nadovezali su se drugi.

“Pa ne ide to tako, svi koji dođemo od daleko smo kupili karte već par mjeseci prije zbog koncerta na trajektu… To stvarno nije fer od organizatora”, “Ovo je ne samo bezobrazno i nekorektno nego neprofesionalnost do daske”, “Strašno što su napravili od imena Oliver”, “Gadljivo… Izaći će sve na vidjelo”, pisali su ostali.