Oliverov nećak komentirao glazbeni spektakl u Veloj Luci: ‘Njega je to sve nerviralo’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Nećak Olivera Dragojevića, glazbenik Petar Dragojević, nakon glazbenog spektakla posvećenog legendarnom Oliveru za In magazin je komentirao je li se njemu svidio vikend posvećen njegovom stricu, ali i što smatra da bi sam Oliver htio.

Naime, nakon vikenda posvećenog legendarnom glazbeniku, pojavile su se glasine, ali i javne kritike, koje upućuju da se dijelu javnosti, ali i Oliverovih bliskih prijatelja, kao i članova obitelji, cijeli taj šušur nije nimalo svidio.

U Veloj Luci je svake godine sve više ljudi koji dolaze odati počast Oliveru te danima slave u Veloj Luci uz pjesmu i druženje, no Petar, koji se rado pridruživao slavlju u čast njegovom stricu, kaže da se današnji način obilježavanja njegovog lika i djela Oliveru ne bi previše svidjelo.

”Njega je to sve nerviralo. On bi to lijepo u malo, a da to bude intimno. S druge strane, opet ne možeš napravit u malo, jer bi svi htjeli biti dio toga, tako da pokušavaju napraviti neki balans, ali ne uspijevaju”, iskreno je rekao Petar Dragojević.

Samo muzika i obitelj

Petar je istaknuo da je Olivera, kao i njega samog, zanimala samo muzika i obitelj. Uvijek naglašava kako mu je Oliver bio poput oca od kojeg je naučio kako pravilno posložiti životne prioritete.

”Nas je jedanaest živjelo u stanu, do moje treće godine. Tako da možete mislit koji je to bio nered, ali u stvari jedan sklad. I dan danas sam s rođacima odličan, na dnevnoj bazi se čujemo. Obitelj je i Oliveru bila jako važna.“, priča Petar.