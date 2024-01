Oliver Dragojević i supruga doživjeli tragediju na početku braka: Nikad o tome nisu govorili

Autor: I.D.

Tuga je zavladala na nedjeljno jutro kad su svi mediji u zemlji i regiji, pa i šire, javili da je preminuo Oliver Dragojević. ‘Umro je Oliver’, bilo je dovoljno te 2018. godine.

Njegovi kolege glazbenici, prijatelji, znanci i obožavatelji na društvenim mrežama ne prestaju iskazivati duboku bol zbog odlaska jedne od najvećih glazbenih legendi s ovih prostora, uz neizostavne izraze sućuti njegovim najmilijima – svima je dobro poznato koliko je omiljeni splitski pjevač, koji je volio društveni život, duboko u duši bio najsretniji uz svoju obitelj.

Oliver je prvi put sreo svoju Vesnu u Dubrovniku 1973. dok je nastupao s Dubrovačkim trubadurima. Unatoč tome što je već imao djevojku, Vesna, medicinska sestra u dubrovačkoj bolnici, nije mu izlazila iz misli. Oliver je uložio napore da osvoji njezino srce. Vjenčali se 1974. godine Iako se u početku trudila ostati neprimijećena u društvu glazbenika, ljubav je nagnala Vesnu da sve češće posjećuje Split. Godina 1974. trebala je biti jedna od njihovih najsretnijih – u toj su se godini vjenčali, a Oliver je zbog pjesama Ča će mi Copacabana i Galeb i ja krenuo uzlaznom putanjom na zvjezdanoj ljestvici. No, dogodila im se tada i osobna tragedija – tijekom Vesninog porođaja, umrlo im je prvo dijete, djevojčica. Kao da ih je to još više povezalo, Vesna je nakon toga Olivera pratila na svim dužim turnejama i mnogobrojnim koncertima i po Europi, i po SAD-u. Potom je na svijet došao njihov prvi sin Dino, a tri godine kasnije, dobili su i blizance Damira i Davora. Oliver je puno putovao, a Vesna je držala četiri ugla kuće. Nije bilo novinarskih pitanja o njegovoj Vesni, a da je on zaboravio reći da ima ‘neizmjernu sreću što je pristala biti mu suprugom’. ‘Oliver se nikada nije nešto posebno pripremao za koncerte’ “Moja supruga je najodanija osoba koju poznajem. A ona za mene zna reći da sam tipični horoskopski Strijelac: tvrdoglav, nestabilan i previše znatiželjan”, govorio je Oliver te dodao: “Što se tiče jednostavnosti, samo mogu reći da sam takav čovjek, tako odgojen. Takvi su mi svi kod kuće. Mi smo ekipa koja ne uživa u velikim pohvalama, spektaklu, nečemu što nije prirodno. Sve je to isforsirano.”







O tome kakav je Oliver bio privatno, s puno ljubavi sve nam je prije nekoliko godina ispričala i njegova udovica Vesna Dragojević. “Doma se nisu slušale njegove pjesme niti se govorilo o muzici. Oliver se nikada nije nešto posebno pripremao za koncerte niti je vježbao, a nije previše slušao ni našu muziku. Slušao je uglavnom na YouTubeu strane pjesme. Mi doma stvarno smo ponekad mislili da on nije normalan jer se tako ležerno ponaša kad je riječ o koncertima, turnejama, albumima, a na kraju bi sve odlično ispalo”, pričala je Vesna.









“Kada sam sa sinovima nakon njegove smrti zbog tehničkih stvari malo ušla na tu estradu, shvatila sam da Oliver uopće nije bio na toj estradi. On je bio izdvojen iz svih tih klanova i lobija. Bio je izuzetak i sasvim svoj, bez menadžera, bez svađa i bez ega, mi smo sad vidjeli da je zapravo jedini on bio normalan.

Valjda se sve to tako moralo dogoditi da to shvatimo. Znam da će zvučati čudno i nevjerojatno, ali on je svoju karijeru stvarao bez velikih planova, niti je kalkulirao kad će izdati CD, niti je poput većine glazbenika izdao CD prije Porina da bi ušao u konkurenciju”, ispričala je svojedobno njegova Vesna.

Naime, Vesna je tada otkrila da je Oliver o glazbi najviše razgovarao sa sinovima Dinom, Damirom i Davorom, s njima bi se, kaže Vesna, zatvorio u sobu iz koje su najčešće dopirali zvuci omiljenih mu talijanskih pjesama i glazbenika, a na repertoaru je često bio i Michael Buble.