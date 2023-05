OKUŠAO SE I U PRIPREMI BUREKA: Jedan od najpopularnijih kuhara recenzirao Vegetu, u samo četiri dana video pregledan gotovo 400 000 puta!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Jedan od najpoznatijih YouTube kuhara na svijetu, majstor roštilja, Guga, kojeg na toj društvenoj mreži prati gotovo 4,5 milijuna ljudi recenzirao je najpoznatiju mješavinu začina hrvatske kuhinje i šire, Vegetu, koju je koristio kao začin za meso.

Njegova recenzija u samo četiri dana pregledana je gotovo 400 000 puta, a reakcije na istu još uvijek se nižu. Kako je otkrio, na nagovor je odlučio isprobati jedan od najpoznatijih hrvatskih proizvoda, a sudeći po reakciji, nije požalio.

“Nikad nisam čuo za Vegetu dok me niste zamolili da je probam. Ovo je hrvatski MSG (MSG je američki pojačivač okusa, monosodijum glutamat, koji se u kuhinji preko bare često koristi i kao zamjena za sol, op.a.) Do sad sam s Hrvatskom bio upoznat tek preko njenih prekrasnih plaža, a znam da je tamo sniman i Game of Thrones”, rekao je uvodono Guga.





“Pogledajte, nema umjetnih pojačivača okusa”, hvalio je Guga Vegetu prije nego li je odvojio tri odreska. Dva odreska začinio je solju, paprom i dehidriranim češnjakom, a jedan s malo soli i Vegetom, čime je začinio i maslac.

Osim toga, pokušao je napraviti i burek, a u komentarima su mnogi pratitelji iz raznih dijelova svijeta otkrili da su i sami probali burek, koji ih je oduševio.

Ocjenjivanje mesa odradio je s još dvoicom chefova koji su činili žiri, a svi su ostali zatečeni okusom mesa začinjenim Vegetom. Upravo to meso uvjerljivo je odnijelo pobjedu.

“Čini mi se da daje na bogatstvu okusa. Pomalo me podsjeća na neke začine iz Latinske Amerike!”, komentirao je jedan kuhar. “Da!”, složio se Guga. “Jako, jako dobro”

Nakon toga bacili su se na kušanje bureka. “Nikad nisam kušao ništa slično!” otkrio je Guga i pozvao pratitelje iz Hrvatske da komentiraju njegova jela i način pripreme bureka.