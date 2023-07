Ogroman bodyguard NBA zvijezde ispljuskao Britney Spears? Pjevačica završila na policiji

Novi igrač San Antonio Spursa, Victor Wembanyama, trenutno je jedna od najvećih faca NBA lige, poglavito zbog svoje visine od impresivnih 226 centimetara.

Victoru nije odoljela ni pop zvijezda Britney Spears, no nije očekivala da će molba za fotografiju završiti fizičkim nasiljem.

Kako prenose brojni strani mediji, Britney Spears je prišla mladom francuskom igraču i potapšala ga po ramenu u želji da mu skrene pažnju kako bi ga zamolila za zajedničku fotografiju, na što je burno reagirao član njegovog osiguranja.

Here’s Britney Spears & Victor Wembanyama/Spurs team security guard just moments before security allegedly hit Britney in the face in a Vegas restaurant. Britney wanted a photo w/ Wemby. Cops investigating. Victor’s not accused of doing anything wrong. pic.twitter.com/Ce4aSWVOaM

Pripadnik osiguranja, Damian Smith, je navodno pjevačicu lupio u lice, a od siline udarca je pala na tlo, nakon čega su joj pale i naočale s lica. Kasnije je viđena sa sunčanim naočalama na licu te se držala dalje od fotografa.

Britney Spears, Sam Asghari, and Cade Hudson spotted arriving at Catch restaurant in Las Vegas!

an accident is also reported to have happened involving Victor Wembanyama’s security… hopefully she’s okay! 🤍 pic.twitter.com/Kag955oiTh









— Britney Spears Updates (@updatingspears) July 6, 2023