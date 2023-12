Oglasio se suprug Žanamari Perčić, ona mu javno odgovorila: ‘S kim vrištim glasno je moja stvar’

Autor: I.D.

Posljednjih nekoliko dana po kuloarima se šuška o problemima u braku Žanamari Perčić (42) i Maria Perčića (36), a par je sada svojim objavama na društvenim mrežama potaknuo glasine o razvodu. Mario je na Instagramu podijelio supruginu pjesmu “Krugovi“, a ona je kasnije podijelila istu objavu.

“Ma zar vam nije jasno da ne želim to, pod kim ja vrištim glasno, s kime gubim tlo pod nogama, to je moja stvar“, glase stihovi pjesme koji su plijenili pozornost. “Upravo tako“, napisala je Žanamari kad je ponovno podijelila Mariovu objavu i dodala emotikone pljeska. Naime, krajem srpnja pojavile su se prve glasine o problemima u njihovom braku. Žanamari je jednom prilikom objavila fotku iz teretane, ali je svima za oko zapelo to što je obrisala sve fotografije sa suprugom na Instagramu.

U braku su devet godina

Ranije je često dijelila fotografije s njim, a sada ih se na njenom profilu ne može pronaći. “Gdje je nestao Mario?”, pitali su se njeni pratitelji tada. Kratko nakon toga je objavila i misteriozan citat u kojem je pisalo: “Budite s onom osobom koja vam kada izlazite van kaže da se čuvate, a ne bude ljuta zbog toga. Partnerstvo, a ne vlasništvo.”

Podsjetimo, Žanamari i Mario devet su godina u braku, a upoznali kroz poslovnu suradnju. Par se vjenčao 2014. godine, a nakon godinu dana su dobili kćerkicu Gabrijelu.