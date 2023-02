OGLASIO SE PRVI PUT NAKON DORE! Jacques se kratko osvrnuo na pobjedu Leta 3 pa pokrenuo raspravu: ‘Ni ti nisi postigao nekakav uspjeh’

Otkako je završila ovogodišnja Dora, svi iščekuju komentar Jacquesa Houdeka, poznatog komentatora društvenih događaja, posebice kada je riječ o glazbenim natjecanjima. Svi još pamte njegove dosadašnje komentare na nekoliko posljednjih natjecanja za izbor pjesme koja će predstavljati Hrvatsku, a posebice je u sjećanju ostala kritika nastupa Albine Grčić.

No, već nekoliko dana pjevač se suzdržava od komentara, a čini se da će i tako ostati, barem prema onome što je napisao u svojoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama. Naime, Houdek je objavio video u kojem njegovo kumče Luna ponavlja popularni “ŠČ!”. Na pitanje svoga oca, Luna je odgovorila da voli Let 3, ali ipak se odlučila za svog kuma.



“Dragi ljudi, pozdrav svima iz lijepe Italije! Dakle, doslovno ste me zatrpali upitima da komentiram Doru, kao i mediji, kako domaći, tako i iz regije, ne date mi mira nikako! No, ponekad upravo kad ne kažemo ništa – rekli smo sve. Da, da… Čak i meni se to može dogoditi, da zauzdam svoju jezičinu”, napisao je uz video.

“Ovo je Luna, moje predivno kumče i veliki fan Leta 3, očigledno. Srce malo, obožava brojalice i ove, u najmanju ruku, čudnovate stričeke na traktorima. Čini mi se, da će se svidjeti i Eurosong fanovima!!! Luna, voli te kum! P.S. Naravno da sam gledao Doru. Komentirao sam s Marijom Šerifović sve… No, to će ostati striktno među nama, jel’ tako Maro?” ostao je tajnovit Jacques, no prema ovim riječima, mogli bismo zaključiti da mu izbor odgovara.









Snimka, koju možete pogledati ovdje, prikupila je mnoge lajkove, ali i potaknula rasprave. “To malo dijete, anđeo, gledalo je Let 3. Pa ja ne znam kog bi više špotala, vas ili majku… Dijete da gleda gologuze idiote?! Ma bravo! Mislim da bi ovdje trebao raditi centar za socijalnu skrb jer majka očito nije pri sebi. Sorry, prestrašno”, stroga je bila jedna pratiteljica. No, mnogi su odmah stali u obranu i majke i benda.

“Treba nešto drugačije! Nažalost, ni ti nisi postigao nekakav uspjeh, bez obzira što si imao izvrsnu pjesmu. A o tvojim glasovnim mogućnostima ne treba ni pisati! Svi znamo da si najbolji vokal”, komplimentirali su mu pratitelji, a mnogi su priznali da već danima čekaju njegov osvrt na subotnji glazbeni događaj.