Oglasio se bivši Severinin menadžer: ‘Tražili su me da lažno svjedočim, obećali su mi sve’

Autor: G.B.

Presuda Vrhovnog suda u slučaju Vučković-Popović bila je glavna tema svih hrvatskih medija unazad tjedan dana. Podsjetimo, Milan je presudom Vrhovnog suda dobio skrbništvo nad 11-godišnjim sinom Aleksandrom kojeg ima hrvatskom pjevačicom Severinom Vučković.

Nakon što je saznao za presudu, bivši Severinin menadžer i dugogodišnji prijatelj Edvin Softić za Index je progovorio o situacijama koje su se zbivale nakon što je Popović za svoju odvjetnicu angažirao Željku Pokupec, bivšu zagrebačku županijsku državnu odvjetnicu, koja je na koncu proglašena krivom za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti.

Softić je iznio detalje svog odnosa sa Severinom, ali i navode da mu je upravo Pokupec u trenutku postanka Popovićevom odvjetnicom nudila rješenje stambenih problema ako na sudu bude svjedočio protiv Severine. Dodao je da je Pokupec od njega tražila da na sudu kaže da Severina koristi opijate.

‘On je dosta kasno odlučio da želi biti otac’

Na samom je početku intervjua otkrio kako se sa Severinom nastavio družiti čak i nakon što je prekinuo suradnju s Tutićem, a komunikaciju s pjevačicom je prekinuo tek nakon sukoba s njenim bivšim suprugom, Igorom Kojićem.

Zatim je iznio prirodu Severinina i Milanova odnosa: “Prije svega, Severina i Milan nikad nisu bili u braku, to ljudi često miješaju. Naravno da sam bio upoznat s njegovim ponašanjem, Seve je moja prijateljica. Međutim, on je dosta kasno, dosta nakon djetetovog rođenja, odlučio da želi biti otac”, ispričao je Softić.

“U početku je govorio da ne želi imati veze sa sinom i da ne želi da mu se šalju njegove fotografije. Tome sam bio svjedok jednom prilikom dok smo bili u Zadru. Popović je inzistirao na tome, a Severina je bila pomirljiva i pokušala s njim razgovarati. Međutim, on nije imao nikakav interes. Kada se Severina pomalo počela miriti s tim, kada je Aleksandar imao oko godinu dana, Popović se počeo angažirati i krenuli su pritisci, angažiranje odvjetnika, i tada kreću njegove tužbe oko skrbništva”, ispričao je.

‘Znao sam s kime imam posla’

Osim toga, dodao je kako Severina pred Aleksandrom nikada ništa loše nije rekla o njegovu ocu te da Milan proračunat i “da mu je sve u životu matematika” te da mu njegovi potezi i nisu baš jasni.









Tada je započeo priču o poznanstvu sa Željkom Pokupec: “Insinuirala mi je da zna kako ja već godinama Severinu opskrbljujem narkoticima. Pokupec je ostala uporna tražeći od mene da će, ako budem svjedočio na sudu da sam Severini nosio opijate, riješiti moje probleme s bankom oko stana u roku od par dana. Uz to mi je ponudila kuću na Braču od 80 kvadrata. I dalje mi je bilo totalno nejasno zašto tako bahato razgovara sa mnom jer još uvijek nisam znao da je ona Popovićeva odvjetnica”, ispričao je.

“Nije mi bilo jasno što sam to napravio da me ucjenjuje na način da će riješiti moje probleme ako pristanem lažno svjedočiti protiv Severine, pa sam prestao govoriti. Ustvari, zanijemio sam. Rekla mi je da će riješiti sve moje tadašnje probleme, ali pod uvjetom da budem svjedok Milanu Popoviću. Onda sam počeo shvaćati o čemu je riječ. Cijelo vrijeme sam šutio. Pokupec mi je dala rok dan do dva da joj odgovorim. Znao sam s kime imam posla. Bio sam u tolikom šoku. Nazvao sam Tomicu (op.a. Tomislav Petrović, Severinin menadžer) i sve mu ispričao”, dodao je.

‘On je čovjek koji funkcionira na neobjašnjiv način’

Softić u nastavku intervjua otkriva kako nije ranije svjedočio u slučaju Popović-Vučković te da ga Pokupec više nije zvala, iako je on sve prijavio policiji.









“Zaboravljate naglasiti da se od mene tražilo lažno svjedočenje za rješavanje mog problema. S Popovićem sam proveo neko vrijeme i uvidio da je kod njega sve matematika. On je čovjek koji funkcionira na neobjašnjiv način”, dodao je.

Na ove je izjave reagirala i sama Pokupec te za Index kazala: “Nastavno na Vaš upit navodim kako ne mogu komentirati nečije navodne izjave, pa tako ni navodne izjave gospodina Softića, međutim mogu samo navesti kako nije istina da bih ja gospodinu Softiću nudila ‘pogodnosti’ ili ‘tražila’ da svjedoči protiv bilo koga u bilo kojem postupku”, ispričala je.