Oglasila se srpska kraljica tuge nakon otkazanog koncerta: ‘Ne mogu tako funkcionirati’

Autor: F. P.

Srpska pjevačica Vesna Zmijanac istaknuto je estradno ime diljem regije. Svojim pjesmama stekla je fanove ne samo u Srbiji već i u Lijepoj Našoj, a prema nekima je ravna i samoj Lepoj Breni. Njeni hitovi i dalje se ore brojnim domovima i dvoranama, no čini se kako se neće oriti u jednom srpskom gradu.

Naime, tamošnji mediji raspisali su se o njenom nadolazećem koncertu u Bačkoj Palanci. Popularno zvana ‘kraljica tuge’ tamo je trebala nastupiti u petak 5. srpnja, no koncert je naposlijetku otkazan zbog Vesninog lošeg zdravstvenog stanja. O svemu se sad za srpske medije oglasila i sama pjevačica, otkrivši pozadinu situacije.

“Nisam u bolnici, ali bih mogla biti. Nastup je otkazan jer mi je visok tlak, sad je sve ok. Mislim ništa nije ok, ali… Moram malo mirovati, ovo mi je zapalo samo, ali to ne može tako. Moram odmarati, ne mogu po ovoj vrućini funkcionirati, nije mi dobro. Poslije one operacije više nije isto”, požalila se pjevačica.

Prošle godine ugrađene joj tri premosnice

Podsjetimo, Vesna se prošle godine podvrgnula operaciji srca. Tada su joj ugrađene čak tri premosnice, a nakon operacije život joj se dosta promijenio. Iako je trebala dosta usporiti, svojedobno je priznala kako nije tip osobe koja miruje, te je i u ovom slučaju bila nemirna i aktivnija no što je trebala biti radi oporavka.









Iako se definira kao srpska pjevačica, Vesna je zapravo rođena u crnogorskom gradu Nikšiću. Preko oca Dušana iz Siska vuče i hrvatske korijene, a majka joj je porijeklom iz okolice Kraljeva u Srbiji. Svoj prvi pjevački angažman imala je sa samo 15 godina nastupom u kavani, a prvi album izdala je 1982. godine.

Ostvarila je zapažene uloge i u nekoliko filmskih uradaka, kao što su ‘Sok od šljiva’ i ‘Kamiondžije ponovno voze’. Među njenim najpoznatijim hitovima nalaze se pjesme ‘Kazni me, kazni’, ‘Ne kunite crne oči’, ‘Svatovi’, ‘Da budemo noćas zajedno’ te mnoge druge. Posebno je ipak prepoznatljiv duet ‘Jorgovani’, kojeg je otpjevala sa sarajevskim čarobnjakom Dinom Merlinom.