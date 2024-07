Oglasila se Jadrolinija nakon ‘debakla’ sa trajektom Oliver: ‘Odluka nam je logična’

Obožavatelji splitskog slavuja Olivera Dragojevića nedavno su doživjeli dosta neugodno iznenađenje. Kao što je slučaj posljednjih nekoliko godina, i ove godine Vela Luka biti će poprištem manifestacije ‘Trag u beskraju’ u čast legendarnom pjevaču. Prethodit će mu, naravno, i tradicionalni koncert na trajektu.

Imena Oliver, plovilo već neko vrijeme izaziva pozornost javnosti. Sada je sve dodatno raspirila Jadrolinija odlukom da se plovidba zakazana za 26. srpnja u 17:30 sati pomakne pola sata kasnije zbog uvođenja dodatnih linija. Time se pomaknuo i termin koncerta, a Jadrolinija se sada oglasila o lavini kritika na račun novosti.

“Iznimno nam je žao što su putnici unaprijed kupili kartu za liniju Split – Vela Luka za polazak na dan 26. 7. u 17:30 sati. Navedeni termin polaska u redovnoj državnoj liniji Split – Vela Luka od strane Jadrolinije nikad nije bio komuniciran kao termin održavanja tradicionalnog glazbenog putovanja”, započeli su u priopćenju.

‘Postalo je neupitno’

“Kako je brod imena “Oliver” uključen u održavanje državne brodske linije u svibnju, bilo je logično da se prijevoz glazbenika organizira upravo na “Oliveru”. Slijedom toga, uvedeno je dodatno putovanje u 18 sati te je postalo neupitno da će se spontana svirka u čast Oliveru, šestu godinu zaredom održati upravo na brodu koji nosi njegovo ime”, dodali su.

Priopćenje su zaključili rekavši kako su sigurni da će putnici sa kartama svejedno uživati u manifestaciji i koncertu. S obzirom na brojne kritike koje i dalje kolaju mrežama, upitno je koliko Oliverovih obožavatelja će moći ili htjeti prisustvovati koncertu – mnogo ih je navelo poteškoće što se tiče zamjene karata.









“Pa ne ide to tako, svi koji dođemo od daleko smo kupili karte već par mjeseci prije zbog koncerta na trajektu… To stvarno nije fer od organizatora”, “Ovo je ne samo bezobrazno i nekorektno nego neprofesionalnost do daske”, “Strašno što su napravili od imena Oliver”, “Gadljivo… Izaći će sve na vidjelo”, pisali su neki.

“Ovo je sramota za Jadroliniju, prevarili su tolike ljude”, “To je čista prevara! Mislim da se Oliver ljuti kao pas kad ovo gleda, nikad to ne bi dozvolio”, “Napravili su cirkus od manifestacije. Sram ih bilo ali srama nemaju”, “Ovo je toliko daleko otišlo i izmaklo kontroli da bi zapravo trebalo ukinuti”, nadovezali su se drugi.