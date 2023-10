Oglasila se Aleksandra Prijović: Ovime priprema Hrvate za svoj koncert u Areni Zagreb

Autor: I.D.

Pjevačica Aleksandra Prijović (28) rasprodala je četiri koncerta u zagrebačkoj Areni, a u prodaji su još i karte za peti koncert. Ova pjevačica hrvatskih korijena je glavna tema u medijima, ali i na društvenim mrežama pa je tako Aleksandra novim fotografijama na Instagramu pripremila Hrvate na svoje koncerte u Areni Zagreb.

‘Uspjela si izabrati slike na kojima ne plačeš’

Naime, Prijović je objavila niz fotografija s tri koncerta u Beogradu, zbog čega su joj mnogi pisali u komentarima.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic)

“Drago mi je što znam tvoje najranije početke i to se odmah znalo i čulo o čemu se radi, a još mi je draže sve ovo sad jer to je nagrada svega toga što si prošla. Što reći, osim jedno veliko bravo, sve si to zaslužila”, “Svaka čast”, “Uspjela si izabrati slike na kojima ne plačeš”, nizali su se komentari.









Ako je suditi po fotografijama koje je objavila, Prijović je na koncertima u Beogradu imala niz gostiju i zanimljivu pozornicu, na kojoj je u jednom trenutku bilo i vatrenih efekata.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic)









“Ovakva se jednom rađa”, “Koliko ja jedva čekam Arenu Zagreb i 01.12.”, “Žena koja ima najbolje pjesme na Balkanu”, “Jedva čekam ovakve prizore iz Arene Zagreb”, neki su od komentara.



Snimka iz davnih dana

Podsjetimo, na društvenim mrežama je ovih dana osvanuo video kad se Prijović prijavljivala na srpski show ‘Zvezde Granda’.

“Bok, ja sam Aleksandra Prijović i dolazim iz Belog Manastira. Profesionalno se bavim pjevanjem oko tri godine kada sam snimila svoje dvije pjesme”, rekla je pjevačica u videu koji se širi TikTokom.

Inače, Aleksandra je javnosti postala poznata 2011. Tad je upala u krug od 16 najboljih kandidata u ‘Zvezdama Granda’. Komentari su se samo nizali. Pohvala nije nedostajalo: “Ona je talent”, “Eto, i ta žena napunila pet Arena”, pisali su obožavatelji.