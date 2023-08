Odvjetnik Gibonnijeve menadžerice demantirao Frajle: ‘Imaju zabranu 11 eminentnih hrvatskih autora, ali i dalje zarađuju pozamašne svote’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U utorak su domaću glazbenu scenu prodrmale The Frajle, ženski trio koji se sastoji od sestara Nevene i Jelene Buče te Nataše Mihajlović, a koje su optužile poznatu glazbenu menadžericu Lidiju Samardžiju za višegodišnje “perfidno zlostavljanje”.

U podužem otvorenom pismu Frajle su iznijele šokantne optužbe na račun menadžerice, a na isto je kratko reagirala Lidija Samardžija. Više o tome čitajte OVDJE.

Kaznena prijava

Nastavno na reakciju Lidije Samardžije, koja je istaknula kako je u tijeku više sudskih procesa, upravo oko optužbi koje iznose The Frajle, članice grupe odlučile su javnosti otkriti sadržaj kaznene prijave protiv Lidije Samardžije koju je u ime Frajli podnijela odvjetnica Vanja Jurić.





Donosimo sadržaj kaznene prijave u izvornom obliku:

“Netočan sadržaj i klevetnički navodi”

Nadalje, punomoćnik društva Cepelin media d.o.o. i gospođe Lidije Samardžija, odvjetnik Vedran Vusić iz odvjetničkog ureda Hanžeković & partneri, reagirao je na naš upit u vezi otvorenog pisma koje su članice grupe The Frajle uputile hrvatskim i regionalnim medijima te je istaknuo kako je sadržaj navedenog pisma “netočan i kako predstavlja klevetničke navode koji umanjuju čast i profesionalni ugled Lidije Samardžije i trgovačkog društva Cepelin Media. Navedeno pismo ne sadrži niti jedan potkrijepljeni činjenični navod”. U nastavku odvjetnik Lidije Samardžije pojašnjava:

“Nadalje, spominju se i navodni autori koji su stali na njihovu stranu, također bez spominjanja ijednog imena.

Kako je cjelokupni odnos koji se u proteklih nekoliko godina rješava pred raznim sudovima u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji gore spomenuta trojka odlučila putem medija objaviti, vjerojatno kako bi pokušala širu javnost pridobiti na svoju stranu, ovim putem navesti ću samo nekoliko lako dokazivih činjenica:

Pravo proizvođača fonograma

Društvo Cepelin media d.o.o. je sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima steklo prava proizvođača fonograma koji sadrže snimke grupe The Frajle, a kao proizvođač fonograma svoja prava može prenijeti na bilo koju treću osobu, uključujući i društvo Croatia Records, jednako kako je u pogledu prvih četiri albuma steklo fonogramska prava od prethodnog izdavača, društva Aquarius Records.

Dakle, društvo Cepelin Media je legalno steklo prava vlasništva na snimkama glazbenog sastava The Frajle. Štoviše, društvo Cepelin Media je snosilo troškove snimanja, producenata, video spotova, fotografiranja za omote albuma te je sukladno svim zakonskim odredbama postalo nositelj prava proizvođača fonograma i videograma. Navedeno je vidljivo u svim dostupnim evidencijama proizvođača fonograma (ZAPRAF, IPF, OFPS,…) kao što je i otisnuto na svim omotima nosača zvuka.









Svojstvo proizvođača fonograma proizlazi i iz činjenice da je društvo Cepelin media u Republici Hrvatskoj organiziralo i financiralo izdavanje albuma grupe The Frajle, što iz vlastitih prihoda, što iz prihoda ostvarenih sponzorskim ugovorima koje je dogovorilo i omogućilo upravo društvo Cepelin media.

Društvo Cepelin media je kao legalni nositelj prava na snimkama ustupilo snimke društvu Croatia Records. Radi opetovanog odbijanja položenih prava nositelja, članice grupe The Frajle su prouzročile da YouTube ukloni njihov službeni YouTube kanal iako su na tu činjenicu bile više puta upozorene. Navedeno ponašanje je ujedno prouzročilo štetu svim nosiocima prava na snimkama koje su se nalazile na njihovom kanalu (autorima, proizvođačima fonograma i videograma).

Aktivnost u Hrvatskoj i kršenje autorskih prava

Potrebno je napomenuti da Grupa The Frajle prije suradnje s društvom Cepelin media i Lidijom Samardžijom (dakle do godine 2012.) nije u Republici Hrvatskoj imala nikakvu diskografsku niti koncertnu aktivnost.









Nadalje, radi opetovanog kršenja autorskih prava od strane grupe The Frajle, 11 eminentnih hrvatskih autora je potpisalo izjave kojima zabranjuje izvođenje vlastitih djela na koncertnim nastupima glazbenom sastavu The Frajle. Neke od navedenih autora zastupa i društvo Cepelin media kao njihov publisher koje je zbog toga dužno zaštiti prava na autorskim djelima koja su mu dana na brigu pa slijedom navedenog mora primjerice obavijestiti organizatore da određena djela grupa The Frajle ne mogu izvoditi jer postoji izričita zabrana autora. Sva druga djela iz repertoara cijelog svijeta mogu izvoditi koliko god žele, ali ne i djela autora čija su prava povrijedile. Navedena povreda prava je dokumentirana i utvrđena službenim aktom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektora Tržišne inspekcije Republike Srbije (kojeg Vam dostavljam u privitku zajedno sa njegovim prijevodom), a zanimljivo je da se nakon toga članice grupe The Frajle nisu niti ispričale autorima obuhvaćenim povredom.

Dakle, trio koji je potpisnik pisma neovlašteno je prodavao nosače zvuka u Novom Sadu, o čemu postoji gore spomenuti Zapisnik, te su takvim nelegalnim djelovanjem oštetile autore čije skladbe se nalaze na tim nosačima obzirom da se inače naknada autorima prilikom legalne prodaje ostvaruje putem kolektivnih organizacija. Uz autore, oštetile su i izvođače na albumima te sponzore/pokrovitelje albuma, za što se također nikada njima nisu ispričale. U slučaju poput ovog, cjelokupni prihod, osim što je porezno neprijavljen, neprijavljen je i autorskim organizacijama pa su na taj način navedene osobe uskratile autorsku naknadu autorima, među kojima se nalaze velika imena hrvatske glazbene scene, čije izjave u tom smislu imamo, no bez njihove suglasnosti nećemo ih imenovati.

Streaming servisi i zarada od ”zabranjenih djela”

Nadalje, navedene tri potpisnice pisma su tijekom pandemijskog razdoblja odlučile surađivati s nelegalnim streaming stranicama i putem njih streamati svoje nastupe, čime su ponovno oštetile autore čije skladbe izvode. Pri tome treba napomenuti da su potpisnice pisma obavijestile autore da nema mogućnosti naplate autorskih prava, što nije točno. U svakom slučaju, prihod od navedenih streaming servisa ponovno su u cijelosti samostalno zadržale za sebe.

Ovdje je bitno napomenuti da niti jednom organizatoru koncerta nije zabranjen nastup grupe The Frajle.

Organizatore koncerata se isključivo upozorava da se ne smiju izvoditi djela autora čija su prava povrijeđena i koji su potpisali izričite zabrane da se njihova djela ne smiju izvoditi na koncertnom nastupu grupe The Frajle. Napominjem da grupa The Frajle upravo izvođenjem zabranjenih djela zarađuje pozamašne iznose. Nikome se stoga nije zabranilo da angažira dotični trio, no upozoreni su na moguće posljedice ukoliko se budu izvodile skladbe koje se bez suglasnosti autora ne smiju izvoditi.

Svi sporovi koji su u tijeku rezultat su proizvoljnih postupaka i nelegalnih aktivnosti trija koji je potpisnik pisma, a svrha navedenog pisma evidentno je stvaranje dodatnih pritisaka i negativne reakcije javnosti prema Lidiji Samardžija, a obzirom da sporovi traju već neko vrijeme.

Zaključno, Lidija Samardžija i društvo Cepelin media se ovim putem ispričavaju cjelokupnoj javnosti što se uopće mora baviti ovom temom kojoj je mjesto isključivo na sudu, a ne u nekakvim pismima za javnost te napominju da se nakon ovog priopćenja, kojem je jedini cilj upoznati javnost sa stvarnom situacijom, više nemaju namjeru javno oglašavati u vezi ovog slučaja niti u vezi članica grupe The Frajle”, istaknuo je u opširnom priopćenju odvjetnika Lidije Samardžije.