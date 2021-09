ODVJETNICA ODGOVARA SEVERINI: ‘Ljudi će pomisliti da sam ja Super Mario kojeg se svi boje i slušaju ga’

Intervju kojeg je Severina dala novinarki Jeleni Jindra odjeknuo je čitavom regijom, ponajviše zbog brojnih javnosti itekako poznatih imena koje pjevačica spominje kao dio mreže koja je utjecala na mučnu i dramatičnu trakavicu oko skrbništva nad njezinim sinom Aleksandrom.

Jedno od imena je i Ljubica Matijević Vrsaljko, odvjetnica i bivša pravobraniteljica za djecu. Severina ju je prozvala da se udružila s Milanom Popovićem, njezinim bivšim parnerom i ocem sedmogodišnjeg dječaka, te svojim postupcima utjecala na privremenu mjeru kojom je Aleksandar pripao ocu.

Ljubicu Matijević Vrsaljko smo upitali za komentar o Severininim prozivkama, a njezin odgovor prenosimo u cijelosti.

“Nemam nikakve volje polemizirati sa iskonstruiranim i netočnim navodima gospođe Vučković i time zamarati ljude. Od osoba koje se imenuju u ovom članku, a koji navodno čine dio neke ‘mreže’ najveći broj uopće ne poznajem, a za neke od njih nisam nikada niti čula”, tvrdi odvjetnica.

“Gospodina Popovića u postupku skrbništva oko djeteta nikada nisam zastupala, pa ne mogu niti znati što se u postupku događalo. Njihovim sudskim postupkom nisam se bavila niti u svoje slobodno vrijeme, čitajući o tome po medijima. Naime, na kraju dana sam preumorna i od svojih, često jako mučnih, obiteljskih predmeta. Stoga se u slobodno vrijeme relaksiram bitno drugačijim, a ne istim i sličnim sadržajima”, kaže za Dnevno.hr Ljubica Matijević Vrsaljko.

“Iako, moram reći da me je iskreno nasmijao dio o mojim navodnim ‘supermoćima’, konkretno, navod o tome da sam s gospodinom Popovićem ‘upala u CZSS Črnomerec i prijetila djelatnicama koje su od straha tražile da ih se razriješi dužnosti’. Još će ljudi i pomisliti da sam ja zaista neki ‘Super Mario’ koji leti okolo po centrima za socijalnu skrb, radi reda i svi ga se boje i slušaju’… Predobro”, zaključila je odvjetnica.

Severina je prijavila Hrvatskoj odvjetničkoj komori

“U rujnu 2013. uspjeli smo se dogovoriti da zajedno odemo s djetetom i mojom mamom u Centar za socijalnu skrb Maksimir. Tu srećemo socijalnu radnicu koja me od prve gleda neprijateljski, činilo mi se i s gađenjem. Unatoč tome, potpuno sam otvorena za dogovor oko skrbništva, savjete i njihovu stručnu pomoć. Tamo doznajem da je Milan djetetu izvadio, bez mog znanja, i srpski pasoš. Bacio ga je na stol. Tu se pojačavaju moje muke i već postojeći strahovi da je to učinio kako bi ga mogao odvesti, jer drugog razloga za to nije imao. Nakon tri sata u Centru shvaćam da se nećemo moći dogovoriti i da ćemo morati na sud. Pri tome nisam osjećala namjeru stručnih osoba da potiču dogovor i Milana pozivaju na toleranciju”, kaže Severina.

“Nakon toga mi se javlja odvjetnica Ljubica Matijević Vrsaljko. Prvi put čujem tu ženu, a ona mi u razgovoru od sat i pol počinje davati savjete kako da se ponašam prema ocu djeteta, kako mogu izbjeći da mu dijete ne predam. Rekla sam da mene to ne zanima, da neću nikog ‘zaje…’. Kada sam doznala da je postala njegova odvjetnica, prijavila sam je Hrvatskoj odvjetničkoj komori jer sam joj u tom razgovoru ispričala cijelu svoju priču, ali je, koliko čujem, oslobođena jer se nije utvrdilo da je u spise predala njegovu punomoć iako se u Centru predstavljala tako”, izjavila je pjevačica.

“Naš slučaj se prebacuje u CZSS Črnomerec i tamo je od 2016. Napokon upoznajem i drugu stranu sustava, djelatnice sa mnom normalno komuniciraju, zovu me na telefon. Nema tu neke posebne simpatije, ali su korektne i profesionalne. S obzirom na to da ocu ne odgovara takav način vođenja slučaja, on zajedno s odvjetnicom Ljubicom Matijević Vrsaljko kao svojom odvjetnicom upada u CZSS Črnomerec i prijete djelatnicima koji od straha traže da ih se razriješi našeg slučaja”, tvrdi Severina u velikom intervjuu.