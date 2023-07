Odveli sina u riječku bolnicu, dočekalo ih iznenađenje: ’22 godine smo po doktorima, ovo nismo doživjeli’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Osječka obitelj Vučković nedavno je tijekom ljetovanja u Istri sa sinom Leonom imala prilike iz prve ruke posvjedočiti načinu rada riječkog medicinskog sustava. A ono što su imali za reći mnoge je iznenadilo.

Naime, Mario i Višnja Vučković kao roditelji stopostotnog invalida Leona već su 22 godine dobro upoznati sa hrvatskim zdravstvenim sustavom. No doživljaj protekle nedjelje u riječkom KBC-u u potpunosti ih je oduševio.

‘Ne mogu to riječima opisati’

Tog dana su privodili kraju svoje ljetovanje u Umagu kada se Leon, izlazeći iz kupaonice, ozlijedio. Prema riječima njegovog oca, Leon je zapeo za prag kupaonice, pao i ozlijedio glavu, prenosi Novi list. “Zadobio je veliku posjekotinu na nosu iz koje je jako krvarilo i mi smo odmah nazvali hitnu pomoć. Umaška hitna pomoć došla je nevjerojatnom brzinom i s njom jedna divna liječnica koja nam se predstavila kao dr. Popović. Svoj je posao odradila besprijekorno, Leona su previli, ona je indicirala šivanje i više dijagnostičkih postupaka počevši od CT-a,” izjavio je otac Mario.





Sin im je, inače, stopostotni invalid sa nekoliko ozbiljnih dijagnoza i poteškoćama u kretanju. Budući da je jedna od dijagnoza i autizam, Vučkovići uglavnom koriste usluge privatnog medicinskog sustava. No ovoga puta imali su daleko ugodnije iskustvo sa javnim uslugama nego što su očekivali.

Liječnica iz umaške hitne pomoći sama je organizirala sanitetski prijevoz te roditeljima preporučila da umjesto u Pulu, odu u riječku bolnicu. Majka Višnja sa Leonom se vozila u sanitetu, dok se otac u Rijeku uputio autom.

“U Rijeci počinje prava priča o ljudskosti i profesionalnosti, to kako su nas primili na hitnoj na Sušaku, ne mogu riječima opisati. Gospođa s prijemnog šaltera, kad sam joj se predstavio, odmah me uputila gdje ću se parkirati i potom odvela do sina i supruge,” kaže oduševljeni Osječanin.

Jedinstveno iskustvo

Dodao je kako im je osoblje riječkog KBC-a stalno bilo na usluzi, usprkos velikoj gužvi na hitnom prijemu. Mario prenosi kako je posvjedočio tome da su u sat vremena zaprimili čak četiri ozlijeđena motociklista.

Pismenim putem je kontaktirao riječku bolnicu i Ministarstvo zdravstva kako bi pohvalio dežurno medicinsko osoblje. “Nažalost, ne znam sva imena liječnika i medicinskih tehničara koji su nam pomogli, ali svakako želim zahvaliti svima koji su taj dan radili s dr. Tatjanom Mileta u OHBP-u i dr. Jurom Šeremetom, specijalizantom kardiologije,” zahvalan je Mario.

Priznao je kako je ovo što su doživjeli zaista neopisivo, usprkos činjenici da već više od dva desetljeća obilaze razne doktore. “U takvim trenucima treba biti medicinski profesionalac, ali čovjek, i to nam je osoblje riječke bolnice i pokazalo. Mi toliko topline i ljudskosti nikad nismo vidjeli u zdravstvenom sustavu, pri čemu ovi profesionalci ništa nisu prepustili slučaju i na tome smo im neizrecivo zahvalni,” zaključio je Leonov otac.