Oduševljena Borna Kotromanić postala baka: ‘Zaljubljena sam u bebu, razmazit ću je!’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Bornu Kotromanić često imamo prilike vidjeti na zagrebačkim ulicama u hrabrim modnim kombinacijama koje bi rijetki uspjeli ‘isfurati’, a nije razočarala ni na jučerašnjem eventu ‘Story Hall of Fame’.

Borna je za tu prigodu odjenula dugu crnu haljinu s prorezom, a na glavi je nosila zlatnu krunu.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Borna Kotromanic (@bornakotromanic)

Životna savjetnica otkrila je i velike novosti u njezinoj obitelji te ne skriva koliko je sretna zbog toga. Naime, Borna je otkrila da je dobila unuka i po prvi put postala baka. Njezin sin Luka Raić nedavno je postao otac, a Borna je presretna što je odsada baka.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Borna Kotromanic (@bornakotromanic)

”Osjećam se sjajno, zaljubljena sam u bebu. No što se tiče ostalih informacija, to moram prepustiti mami i tati da ih iznesu. Što se mene tiče, ja bih s vama podijelila sve detalje, ali ovako mogu podijeliti samo one koji se mene tiču. Ali ja sam presretna” rekla nam je Borna za 24 sata.









”Ja sam prvenstveno mama, baka i žena, a sve ostalo je u drugom planu. I svakako ću razmaziti bebu”, poručila je Borna.

Naime, Bornin sin Luka dobio je sina i to prije otprilike dva tjedna. Maleni je također dobio ime Luka koje pripada i njegovom ocu, a sada i ponosnom djedu, tajkunu Luki Rajiću s kojim je Borna bila u braku od 1996. do 2004. godine.

”Moj bivši suprug bio je i ostao ekstremno velik radnik koji je cijeli život posvetio poslu. I sigurno da sam u tom prostoru ja kao žena bila na drugom ili trećem mjestu jer on za naš odnos nije imao energije. Zato je i danas i većinu svog vremena bez životne partnerice. I danas mu je fokus samo na poslu pa je to njegov život. Posao je njegova beba, a on je za to platio enormnu cijenu odrekavši se puno toga u životu. Svi uspješni ljudi kao što su i Bill Gates i Warren Buffett plaćaju cijenu svog uspjeha”, rekla je Borna prošle godine za Story

Podsjećamo, bivši par ima trojicu sinova. Luka je njihov srednji sin, a tu su još i Borna i Fran.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Borna Kotromanic (@bornakotromanic)

Nakon razvoda od Rajića, Borna se zaljubila u izraelskog poduzetnika Rona Halea s kojim se preselila u Pariz i s njim je 2009. godine dobila sina Rafaela. Njihova ljubavna priča je završila 2012. godine kada je s drugim bivšim suprugom prekinula i poslovni odnos.