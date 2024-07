Oduševila priznanjem da ne želi naplatiti 5.000 eura za objavu, a zatim objavila ovo

Autor: G.B.

Konstrakta, jedna od najistaknutijih glazbenica na regionalnoj glazbenoj sceni, predstavila je svoj novi singl “Zabava”, koji donosi svjež i jedinstven zvuk svojstven njenom autorskom radu. “Zabava” je odsad dostupna na svim glazbenim platformama.

Na pitanje o značenju pjesme, Konstrakta nije dala detaljnu izjavu već je kratko rekla: “Nemam vremena za to, nemam vremena ni za što, moram se zabavljati”.

Konstrakta je poznata po tome što kroz glazbu progovara o važnim društvenim temama, a „Zabava“ nije izuzetak. Pjesma istražuje zabavu kao najmoćniji alat suvremenog svijeta, koji nadilazi i prisvaja sve aktivnosti, čini nas pasivnima i iscrpljuje. U svijetu u kojem zauzimamo stavove, identitete, svrstavamo se i vjerujemo, pjesma naglašava kako se suštinski i u stvarnosti ništa ne događa.

Nakon Zagreba, najavila i nastupe u matičnoj zemlji

Autori glazbe su Ana Đurić Konstrakta i Milovan Bošković, dok aranžman uz njih dvoje potpisuju Jovan Antić i Ivan Bon. Tekst pjesme napisala je sama Konstrakta, što dodatno naglašava njen osobni pečat i stav. Singl „Zabava“ nastao je u glazbeničinom primarnom studiju Gruvlend, a objavljuje ga pod distribucijom Virgin Music Label & Artist Services, koji je dio velike Universal Music obitelji.

Nakon nastupa u Zagrebu u sklopu programa Ljeto u MSU, Ana Đurić Konstrakta najavila je svoj prvi veliki samostalni koncert u Beogradu. Zajedno s matičnim bendom Zemlja Gruva, nastupit će u Plavoj dvorani Sava Centra u četvrtak, 19. rujna, od 20:30, i publici prirediti specijalni audio-vizualni performans.

Podsjetimo, Konstrakta je nedavno oduševila obožavatelje kad je u podcastu “100 minuta buke” rekla kako nikada ne bi mogla naplaćivati objave na društvenim mrežama, odnosno reklamiranje određenih proizvoda na svojim mrežama.

“Nije mi okej. Nije mi okej. Okej, naplatit ću ja svoj lik i djelo, u redu, ajde. Ali zašto bih ja za jedan post uzela 5.000 eura za ono… Znaš meni je to uvredljivo za ljude koji sjede mjesec dana od devet do pet, i rade neki odgovoran posao, ja to znaš, stvarno mi je to nešto… ne želim sudjelovati u tome”, rekla je Ana na oduševljenje mnogih.









svaka čast na svemu ikada, obožavam je pic.twitter.com/aRCnEHgbDl — Greška generacije (@stefidzax) February 10, 2024