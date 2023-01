ODUŠEVILA NOVOM FOTOGRAFIJOM! Severina pozirala s majkom, svi komentiraju jedan najuočljiviji detalj

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Ana Vučković majka je naše popularne pjevačice, legendarne Severine, a vrlo rijetko je imamo priliku vidjeti u javnosti.

Najnovijom fotografijom koju je Severina objavila na svojim društvenim mrežama oduševila je sve svoje pratitelje. Naime, objavila je selfie s majkom na kojemu se itekako ističe jedna stvar koja je pokrenula niz komentara.





“Moja mama”, napisala je Severina dodavši srce te standardne “volim što se volimo” i “ljubav se ljubavlju vraća” hashtagove. Objava je u manje od sat vremena prikupila silne lajkove i komentare, kako na Facebooku, tako i na Instagramu, a mnogi su im uputili niz komplimenata. Nema tko nije primijetio koliko mladolike izgledaju ove dvije dame.

“Ane naša kao djevojčica”, “Ane je majka, kraljica”, “Baš ste mi lijepe obje”, “Divne baš… unosite mir i nadu”, “Lijepa majka, kao i Severina”, “Predivne ste”, nižu se komplimenti.

Severininu majku možemo vidjeti samo ponekad na njezinom profilu, no povodom obiteljske svađe, dala je službeno priopćenje prije nekoliko mjeseci: “Nikada u životu nisam davala izjave do prije neki dan. Nisam tome vješta niti je za to postojala potreba. Međutim, sada postoji. Ponovila sam ono što sam rekla i policiji, a to je da Severina nije ozlijedila svoju sestru, već je sestra na nju fizički nasrnula”, kazala je tada komentiravši svađu među sestrama.

Poruku je tada poslala i Severininom bivšem mužu: “U sinoćnjem Dnevniku Nove TV pročitali ste izjavu Milana Popovića, svi znate tko je on samo zato što je bio s mojom kćerkom, nitko za njega nije ni čuo prije toga. On objašnjava što se desilo u mojoj kući. Sram ga može biti. Odakle mu pravo na to?”