ODURNO! Djevojka naručila bikini preko interneta, kad je vidjela što joj je stiglo, skoro je pala u nesvijest!

Naručivanje preko interneta doista može biti noćna mora, a u to se osvjedočila 27-godišnja Engleskinja Amber koja si je za ovo ljeto naručila bikini.

No, kad je otvorila paket uslijedilo je vrlo neugodno izenađenje.

Naime, naručila je bikini neonsko zelene boje, a kad ga je rastvorila uočila je na mrlju na unutarnjem dijelu.

Amber pretpostavlja da je riječ o menstrualnoj krvi.

“Upravo sam dobila paket i zatekla ovo. Nema higijenske naljpnice na bikiniju i djeluje da je neka žena nosila bikini i to dok je imala menstruaciju. Ovo je apsolutno odvratno i ne razumije kako se to može dogoditi”, poručila je Amber uz pripadajući video.k

@isawitfirst_CS I have just received my package in the post opened the sealed bag to find this! No hygiene sticker and what looks like someone’s period/discharge stained in to the crotch!!!! Please help! This is absolutely disgusting I don’t understand how this can happen?! pic.twitter.com/CWwUOWcU0p

— Amber (@1983CFC) July 4, 2019