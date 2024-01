Odslužila sedam godina zbog ubojstva majke: Sad je najavila morbidan plan

Ova 32- godišnjakinja smislila je jednostavan plan – uputiti se na stadion, probiti se do Taylor Swift, svoje omiljene pjevačice, i uslikati se zajedno s njom. No, tu je bio jedan značajan problem: Gypsy Rose Blanchard je odgovorna za smrt svoje majke, zbog čega je provela sedam godina iza rešetaka. Kada je izašla iz zatvora, suočila se s novim izazovima jer su vlasti odlučile protjerati je iz države.

NY Post izvještava da je Blanchard nedavno puštena iz zatvora s već kupljenim ulaznicama za utakmicu Kansas City Chiefs, tim u kojem igra Travis Kelce, dečko Taylor Swift. Planirala je prisustvovati utakmici sa suprugom Ryanom Scottom Andersonom, no nakon izlaska iz zatvora, policija ju je obavijestila da mora napustiti državu Missouri.

Gypsy Rose Blanchard’s release will be a “secretive process”, TMZ reports.

No one will be allowed on the premises for Gypsy’s upcoming release, including no media, fans or spectators. pic.twitter.com/bdIcskARyc

