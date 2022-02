ODRŽAN PRVI ELECTOR: Hrvatska electro scena napokon ima vlastitu nagradu! Pogledajte tko su dobitnici

Autor: M. A.

Sjajna glazba, veliki party i dvorana ispunjena odličnom atmosferom obilježili su dodjelu prve nezavisne glazbene novinarske nagrade Elector. U zagrebačkoj Tvornici kulture saznali smo tko ide kući bogatiji za statuu koja još jednom potvrđuje njihov rad u protekloj godini.

Žiri sastavljen od 20 novinaraeminentnih domaćih medija koji prate elektroničku glazbenu scenu nije imao nimalo lak posao obzirom na produktivnost domaće elektroničke scene, no odabrali su najbolje od najboljih.

Gusto je bilo u kategoriji ‘Album/kompilacija godine’, koja je nagradila dva izdanja zbog identičnog broja glasova žirija. U ovoj prestižnoj kategoriji slavile su kompilacije ‘Eddy Ramich Presents Croatian Blue’ te ‘Croatia Earthquakes Relief Project’. Filip Motovunski slavio je u kategoriji ‘Remiks godine’ zahvaljujući pjesmi ‘Dubbing With The Observer’ izvođača King Tubby & The Observer All Stars.

Titula Eventa godine otišla je u ruke festivala ‘Wake The Lake’, održanog na Lokvarskom jezeru u ljeto prošle godine. Petar Dundov & Gregor Tresher zahvaljujući pjesmi ‘Ubermod’ imaju Techno singl godine, a House singl godine imaju Jan Kinčl i Regis Kattie za ‘Suede’. Titula Bass singla godine otišla je u ruke Egolessa za pjesmu ‘Thank you (Hvala)’.

Proglašen je i debitant godine, a pohvalu novinara u kategoriji ‘New (S)elector godine’ osvojio je Time to Sleep, odnosno Karlo Pavlović. Dodijeljena je i nagrada publike za najboljeg DJ-a, a pripala je Insolate.

Prvu dodjelu Electora svojim nastupima uveličali su Jan Kinčl, Fikcio Monger, Petar Dundov, Antonio Žuža te DJ Jock, a iako zbog trenutačne epidemiološke situacije nije bilo publike u samoj dvorani, party je ispunio sva očekivanja okupljenih.

Foto: Matej Grgić