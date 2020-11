ODLAZE IZ AMERIKE AKO TRUMP POBIJEDI: Brojni slavni su to najavljivali i prije, a tko se od njih stvarno odselio?

Bruce Springsteen, Ricky Martin te supružnici Chrissy Teigen i John Legend samo su neki od američkih celebrityja koji najavljuju odlazak iz Amerike ako Donald Trump pobijedi na predsjedničkim izborima.

Isto su najavljivali pjevačica Miley Cyrus, glumac Samuel L. Jackson te glumica i komičarka Amy Schumer još 2016. godine, no ipak se nisu maknuli s mjesta.

Chrissy Teigen, voditeljica i bivša manekenka, supruga popularnog pjevača Johna Legenda, aktivna je na društvenim mrežama i nerijetko dijeli svoje mišljenje s pratiteljima na raznim platformama, a sada se oglasila na Twitteru.

Napisala je kako će svi oni koji su na Bidenovoj strani vjerojatno umrijeti ili postati sluškinje ako Trump osvoji drugi mandat.

Hoće li stvarno učiniti ono što najavljuju ako Trump pobijedi, još uvijek ne možemo znati jer se glasovi broje, a borba između dva predsjednička kandidata je tijesna.

It’s insane what *our* fears are if we lose, compared to their fears if Biden wins. like we will prob all die or be handmaids and they’re worried about bathroom safety

— chrissy teigen (@chrissyteigen) November 4, 2020