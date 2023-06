ODGOVOR ‘HEJTERIMA’! Slavni glumac oglasio se zbog podrugljivih komentara: ‘To je smiješno, nikad vas nije bilo briga!’

Holivudska zvijezda Ryan Gosling u nedavnom intervjuu za magazin GQ osvrnuo se na komentare koji se već neko vrijeme šire društvenim mrežama, i to o njegovoj najnovijoj ulozi gdje će se naći uz bok australskoj kolegici Margot Robbie.

Naime, sve otkada je najavljen nadolazeći film ‘Barbie’ te se saznalo da će Ryan utjeloviti Kena, mnoštvo fanova izrazilo je mišljenje kako je ovaj glumac prestar za tu ulogu. Kako prenosi InStyle, sam Ryan smatra da mnoge donedavno uopće nije ni bilo briga za Kena: “Nikad vas nije bilo briga. Barbie se nikad nije za**bavala sa Kenom. To je bit.”

Izrazio je i svoje mišljenje o komentarima mnogih da je prestar da igra Kena, te je uz podsmijeh rekao: “Ako se ljudi ne žele igrati s mojim Kenom, postoji mnogo drugih Kenova s kojima se možete igrati.”

Navodi i kako je njegov lik u potpunosti nevažan pored Barbie (Margot Robbie). “Da vam je ikada bilo stalo do Kena, znali biste da nikome nije stalo. Vaše licemjerje je razotkriveno, zato se njegova priča mora ispričati,” izjavio je Ryan.

Nakon izlaska trailera za film Gosling se našao na meti pripadnika ‘generacije Z’, koji su na društvenim mrežama počeli govoriti da im Ryan uništava film.

Feeling incredibly 27-years-old after reading this exchange about the Barbie movie, starring famously hot people Margot Robbie and Ryan Gosling pic.twitter.com/PQQKmP45AW

“Osjećam se nevjerojatno staro nakon što sam pročitala ove komentare o Barbie filmu,” navela je tada jedna korisnica na Twitteru, uz ‘screenshot’ komentara u kojem je netko rekao kako Ryan u traileru izgleda kao ‘djed Ken’.

No neki su tada stali u Ryanovu obranu, govoreći kako i ‘pravi’ Ken ima oko pedeset godina. Tako je jedan Twitter korisnik uz fotografiju lutke Kena napisao: “Ne razumijem kako ljudi govore da Ryan Gosling izgleda prestaro u filmu Barbie… Pa ovo je 50-godišnjak.”

I don’t understand how people are saying Ryan Gosling looks too old in the Barbie movie like…this is a 50-year-old man pic.twitter.com/iZ566y6sqa

— Preston Max 🏳️‍⚧️ (@prestonmaxallen) April 7, 2023