ODBROJAVAMO TJEDNE DO VELIKOG SPEKTAKLA: Poznate cijene ulaznica za Euroviziju, prodaja kreće u utorak

Autor: Dnevno.hr/ T.H.

Organizatori Eurovizije objavili su cijene ulaznica za veliki spektakl u Liverpoolu koji nas čeka u svibnju. Glavni događaj Eurovizije, veliko finale, održat će se u subotu, 13. svibnja, s početkom u 20 sati po engleskom vremenu, odnosno 21 po srednjeeuropskom. Prethoditi će mu dvije polufinalne večeri koje će se održati u utorak 9. svibnja i četvrtak 11. svibnja.

Podsjetimo, ovogodišnji izbor za pjesmu Eurovizije održavat će se od 9. do 13. svibnja u engleskom gradu Liverpoolu, nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo izabrano za domaćina natjecanja u ime ratom razorene Ukrajine, čiji su predstavnici Kalush Orchestra prošle godine u Torinu odnijeli pobjedu.

Ulaznice za ovogodišnji Eurosong bit će puštene u prodaju sljedeći tjedan, najavili su organizatori. Cijene će se kretati od 30 do 290 funti (34 do 327 eura) za polufinalne nastupe i od 80 do 380 funti (90 do 428 eura) za finale. Obožavatelji koji se nadaju vidjeti jednu od šest pretpremijera i tri televizijske emisije morat će otići na Ticketmasterovu web stranicu od utorka u 13 sati.





Također su poznati i voditelji koji će gledatelje pred malim ekranima voditi kroz cjelovečernje programe. Tako će britanska glumica Hannah Waddingham, glazbenica Alesha Dixon i ukrajinska pjevačica Julia Sanina činiti voditeljski trio tijekom polufinalnih večeri, a u finalnoj večeri pridružit će im se i karizmatični televizijski voditelj voditelj Graham Norton čiji talk show možemo svakoga vikenda pratiti u večernjim terminima HRT-a. Uz njih, natjecatelje će najavljivati i Sam Quek, Mel Giedroyc, Rylan, Scott Mills i Timur Mirošničenko.

Odmah nakon objave imena na društvenim mrežama uslijedile su brojne reakcije obožavatelja Eurovizije. I dok su mnogi oduševljeni time što će se u voditeljskoj ulozi naći Graham Norton, ima i onih nezadovoljnih koji tvrde da za većinu ostalih imena nikada nisu ni čuli.

“Uz toliki izbor briljantnih i iskusnih voditelja, oni se odluče za potpuno nasumičnu skupinu”, “Nikad nisam čuo za Juliju Saninu ni Hannah Waddingham”, “Jako bih željela razgovarati s osobom koja bira voditelje za Eurosong”, “Graham Norton je super, ali za druge nisam čula”, “Mislim da bi jedan voditelj bio sasvim dovoljno”, neki su od komentara obožavatelja na Twitteru.

Hannah Waddingham poznata je po ulogama u serijama ‘Game of Thrones’ i ‘Sex Education’ te je kazala da joj je ovo velika čast, a s time se složila i Dixon koju su gledatelji mogli vidjeti u showu ‘Britain’s’ got Talent’ kao članicu žirija. Treća voditeljica, ukrajinska glazbenica Julia Sanina, inače je pjevačica alternativnog benda The Hardkiss. Izjavila je da je jako uzbuđena što će dobiti priliku pokazati ukrajinsku kulturu i kreativnost te se nada da će svoju zemlju učiniti ponosnom.

Poznat je i raspored nastupa po večerima. Kao što već znamo, Hrvatsku će u Liverpoolu predstaviti ekscentrični riječani Let 3 s pjesmom ‘Mama ŠČ’, koja ne prestaje dominirati društvenim mrežama te je trenutno treća na listi najgledanijih nastupa na služebnom Youtube kanalu Eurosonga. “Letovci” će svoje finale pokušati izboriti u prvoj polufinalnoj večeri zajedno s predstavnicima Srbije, Irske, Latvije, Malte, Norveške, Portugala, Azerbajdžana, Češke, Finske, Izraela, Moldavije, Nizozemske, Švedske i Švicarske.

U drugoj polufinalnoj večeri natjecat će se: Slovenija, Armenija, Belgija, Cipar, Danska, Estonija, Grčka, Island, Rumunjska, Albanija, Australija, Austrija, Gruzija, Litva, Poljska i San Marino.